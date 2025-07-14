Ленобласть станет центром медиаобразования для молодёжи

Благодаря победе в грантовом конкурсе от Росмолодёжи в районах области пройдёт серия выездных семинаров и образовательных мероприятий с сильнейшими спикерами из медиасферы, а также три всероссийских молодёжных форума, среди них — «Территория БезОпасности».

Участниками станут более 400 молодых людей со всей России в возрасте от 18 до 35 лет: медиаспециалисты и журналисты, педагоги и воспитатели, курсанты, кадеты, специалисты по работе с молодёжью, сотрудники патриотических центров, представители высокотехнологичных предприятий и молодые родители.

На форуме организуют сразу шесть образовательных площадок:

— «Военно-политическая грамотность»,

— «Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях»,

— «Цифровая гигиена»,

— «Ценность защиты Родины»,

— «Дети героев»,

— «Современные медиа».

Участники узнают, как работают механизмы влияния в медиасфере и как защитить себя от ложной информации, киберугроз и попыток обесценить культуру, научатся отличать мнение от манипуляций и получат новые инструменты профилактической и воспитательной работы с молодёжью.

По итогам форума участники получат пакет готовых решений, адаптированных под профессиональную деятельность участников, готовых к внедрению в своих регионах.

Организаторы форума — Комитет по молодёжной политике Ленинградской совместно с Круглогодичным молодёжным образовательным центром «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи). Форум реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».