Шахматные победы

Участие в фестивале приняли спортсмены из Санкт-Петербурга, Карелии, Челябинской, Московской и Ленинградской областей.

Основная борьба шла в рапиде – 61 спортсмен боролся за звание лучшего. Турнир по блицу собрал 50 человек, а по классическим шахматам – 48 человек.

Показали себя на фестивале участники «Шахматного королевства» из Гатчины. Ирина Моторина завоевала три медали: золото в рапиде, бронзу по блицу и серебро в классических шахматах. Также три медали завоевала Вера Моторина: второе место в рапиде, первое место по блицу и первое место в классических шахматах.

В турнире по классическим шахматам среди школьников две медали в копилку шахматистов города Гатчины добавили Артем Сапелкин – золото, Александр Сажин – серебро.