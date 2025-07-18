Гатчинцы на марафоне «Земля спорта»
В поселке Сосново 11 июля прошел региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта».
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На стадионе «Лесной» собрались 193 участника из 14 районов Ленинградской области. Соревновались и в выполнении нормативов ГТО, и в силовом экстриме, и в семейной эстафете, и в перетягивании каната.
Спортсмены Гатчинского округа успешно выступили, завоевав несколько медалей. Александр Смирнов завоевал золото в многоборье ГТО. В этой же дисциплине Юлия Осипова выиграла серебряную медаль среди женщин. А семье Григоровых удалось завоевать серебро в семейной эстафете «Мама, папа и я».
Поздравляем гатчинских спортсменов!
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