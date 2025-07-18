Гатчинцы на марафоне «Земля спорта»

На стадионе «Лесной» собрались 193 участника из 14 районов Ленинградской области. Соревновались и в выполнении нормативов ГТО, и в силовом экстриме, и в семейной эстафете, и в перетягивании каната.

Спортсмены Гатчинского округа успешно выступили, завоевав несколько медалей. Александр Смирнов завоевал золото в многоборье ГТО. В этой же дисциплине Юлия Осипова выиграла серебряную медаль среди женщин. А семье Григоровых удалось завоевать серебро в семейной эстафете «Мама, папа и я».

Поздравляем гатчинских спортсменов!