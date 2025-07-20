Президентская библиотека к Международному дню шахмат

Президентская библиотека предлагает ознакомиться с электронными материалами ‒ периодической печатью, фотографиями, архивными документами, связанными с развитием и популяризацией шахмат в нашей стране.

Интерес представляют архивные документы XIX века, рассказывающие о деятельности любителей шахматной игры. 11 июля 1852 года петербургскому обер-полицмейстеру было направлено прошение «о дозволении учредить в Санкт-Петербурге, по примеру других европейских столиц, собрание любителей шахматной игры». Прошение удовлетворили, а в 1869 году Департамент полиции исполнительной МВД уже рассматривал ходатайство любителей шахмат об утверждении Устава данного общества. Официально документ был утверждён 29 мая 1869 года министром внутренних дел. Документ находится в электронных читальных залах Президентской библиотеки.

Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр, сочетающая в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Русский шахматист, шахматный теоретик и литератор Евгений Зноско-Боровский (1884‒1954) в своём очерке, опубликованном в 1915 году в иллюстрированном журнале «Нива», сравнивает игру в шахматы с расстановкой сил на поле боя в ходе Первой мировой войны. Он писал: «Хотя фактически ни один великий полководец не совмещал в себе ещё и талантов шахматиста, как и, наоборот, никто из знаменитых шахматистов не был одновременно выдающимся военачальником, – мнение о родственности войны и шахмат не только с течением лет не исчезает, но всё более крепнет и крепнет».

В Советском Союзе шахматы пользовались большой популярностью. Играли все – от мала до велика. Не удивительно, что в нашей стране выросла плеяда известных во всём мире шахматистов.

Чёрно-белые снимки известного фотографа Александра Буллы запечатлели турнир по живым шахматам, проведённый Ленинградским Домом Красной Армии и Флота 20 июля 1924 года на площади имени тов. Урицкого (ныне Дворцовая площадь – Примеч. ред.).

В августе того же года в Москве готовились к проведению Всесоюзного шахматного съезда, где важнейшим состязанием был турнир-чемпионат СССР, победитель которого получал звание чемпиона СССР. Кроме того, победители награждались денежными призами – от 50 до 250 рублей. Также был учреждён ряд специальных призов: за лучший результат против призёров, за красоту игры и др. Подробнее с документами, посвящёнными этому событию, можно ознакомиться в электронных читальных залах Президентской библиотеки.

Большая статья под названием «Битва сильнейших» в майском номере журнала «Огонёк» за 1941 год посвящалась матчу-турниру на звание абсолютного чемпиона СССР по шахматам. Подготовка к турниру велась очень серьёзная: «Участники разъехались в санатории и дома отдыха, засели там за изучение характеров и повадок своих будущих конкурентов, в тиши кабинетов началась заготовка новинок для грядущих боёв». Первый «шахматный бой» грянул в Ленинграде. На лидерство претендовали Михаил Ботвинник и Пауль Керес. Сильнейшие гроссмейстеры, одержав ряд побед, сошлись в третьем туре. Керес не заметил «хитроумной новинки, подготовленной противником… Когда он понял, что стал жертвой заготовленного варианта, было поздно». На 23-м ходу «он был сражён и вынужден сдаться».

Любимым увлечением трижды Героя Советского Союза лётчика, маршала авиации Александра Покрышкина (1913‒1985) были шахматы. «Он самозабвенно любил шахматы и математику. В них, как и в лётной работе, часто приходится в самые сжатые сроки просчитывать максимальное количество вариантов, чтобы выбрать единственно верный» – читаем в фотоальбоме, посвящённом Александру Ивановичу Покрышкину.