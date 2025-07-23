Деревня без свалок: как превратить субботник в праздник и выиграть приз

«Каждый день мы видим, что леса, поля, овраги за деревнями становятся свалками, давайте изменим ситуацию своими руками, - призывает создатель марафона, эколог Александр Люкшин. - Наш Центр Чистой Природы 12-15 запускает третий сезон Всероссийского марафона «Чистая деревня», и вот уже скоро - после 1 августа - сотни жителей сел, деревень и городов с населением до 10 тысяч выйдут на природу, чтобы навести порядок и чистоту!"

Любой желающий может собрать жителей своей деревни на очистку от мусора территории за пределами населенных пунктов. В 2024 году марафон объединил усилия 34 деревень, участники провели 78 субботников. В этом году цель провести минимум 100 уборок до 1 октября. Лучшие организаторы смогут выиграть денежный приз до 70 000 рублей!

Почему марафон "Чистая деревня" - это важно?

Во-первых, чистота и красота всегда ценились на Руси. Давайте сделаем свою малую родину уютнее и привлекательнее для себя и своих близких. Гораздо приятнее жить и гулять там, где чисто!

Во-вторых, мусор - это отравление почвы и воды, негативное влияние на дыхание и кожу, это неприятный запах и плесень. Токсичные вещества из мусора просачиваются в грунт и воду, отравляют экосистему и попадают в пищевую цепь.

В-третьих, шанс получить серьезную сумму на свои нужды. Это не просто грамота, а реальная помощь вам и вашим проектам!

В-четвертых, общее дело это повод собраться всем миром, пообщаться, вспомнить, что мы — соседи!

Приглашаем к участию в марафоне. Активные участники получат инвентарь после двух успешных уборок. Ваша деревня сможет стать примером для других уголков России!

Определяем победителей честно и прозрачно. Критерии оценки лучших участников:

1. Объем убранного мусора (сколько мешков).

2. Число участников в вашей команде. Чем больше соседей – тем лучше!

3. Яркие фото и видео вашего субботника, которые покажут, как вы дружно и с душой поработали.

4. Выполняйте дополнительные задания для получения баллов в общий зачет

Марафон «Чистая деревня» - это не только уборки! В этом году организаторы придумали дополнительные игровые механики, чтобы участникам было увлекательно и интересно все 2 месяца.

Не тяните! Заявки принимаем до 29 сентября 2025 года. Чем раньше зарегистрируетесь – тем раньше успеете провести первые уборки и получить инвентарь и мерч!

Организатор марафона Центр Чистой Природы 12-15 — межрегиональная некоммерческая общественная организация, миссия которой — защита природы и гармоничное сосуществование человека с ней.

Все подробности и регистрация на сайте: https://clean-nature.org/cleanvillage