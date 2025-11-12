Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

13.11.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина: 

Парк Сильвия, Гатчина; пр-кт. Красноармейский д. 1, ул. Старая дорога уч. 5, б/н; пер. Речной, д. 20; пер. Новый д. 4, 5, 10, 12; д. Малые Колпаны б/н; ул. Западная д. 12; ул. Центральная д.1-20.               

 

13.11.2025 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Корпикюля.

 

13.11.2025 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское, ул. Кооперативная, ул. Силиной.

 

13.11.2025 с 09:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. ДНП, КП Вайя.

 

13.11.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

п. Елизаветино, ш. Дылицкое, 

д. Вероланцы, частично.

 

13.11.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево, ул. Школьная.