Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
13.11.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
Парк Сильвия, Гатчина; пр-кт. Красноармейский д. 1, ул. Старая дорога уч. 5, б/н; пер. Речной, д. 20; пер. Новый д. 4, 5, 10, 12; д. Малые Колпаны б/н; ул. Западная д. 12; ул. Центральная д.1-20.
13.11.2025 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Корпикюля.
13.11.2025 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское, ул. Кооперативная, ул. Силиной.
13.11.2025 с 09:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. ДНП, КП Вайя.
13.11.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино, ш. Дылицкое,
д. Вероланцы, частично.
13.11.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево, ул. Школьная.
