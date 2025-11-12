Школа № 12 представила новый патриотический музей

Экспозиция посвящена истории Гатчинского края и героям разных поколений: воинам, сражавшимся в годы Великой

Отечественной войны, а также современным защитникам Отечества – участникам специальной военной операции.

Первыми размах проекта оценили почетные гости: председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва и директор Департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения России Андрей Горобец. Вместе с коллегами музейное пространство посетила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Музей – это не просто экспонаты, это живой урок истории. Здесь можно увидеть личные вещи солдат, фотографии военных лет, документы, рассказывающие о подвигах наших земляков в Великую Отечественную войну. Особое внимание уделено современным героям – участникам специальной военной операции. Их пример мужества и самоотверженности должен стать ориентиром для подрастающего поколения. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в создании этого замечательного музейного пространства. Ваша работа – это бесценный вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

В торжественном открытии нового музейного пространства приняли участие ветераны СВО.

- Важно, чтобы дети знали правду о подвигах своих дедов и прадедов, а также понимали, что герои живут среди нас и сегодня, – отметил на открытии руководитель Гатчинского отделения «Ассоциации ветеранов СВО», кавалер ордена Мужества Игорь Петрушенко.

Этот проект стал результатом большой совместной работы педагогов, учеников, родителей и общественности. Музей призван стать центром патриотического воспитания, где молодое поколение сможет наглядно знакомиться с историей родного края, учиться мужеству и стойкости у настоящих героев.

Куратор музейной экспозиции, учитель истории школы

№ 12 Юлия Андреева с благодарностью отметила, что большую помощь в создании музейного пространства оказал краевед, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков. Также коллектив школы выражает благодарность родителям учеников: уже есть договоренность о передаче в музей семейных раритетов времен Великой Отечественной войны.

В планах – оснащение музейного пространства современным оборудованием, работа с военно-историческим архивом и продолжение исследовательской работы. Ученики школы № 12 уже стали финалистами Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память». Совсем скоро гатчинские школьники представят свои проекты на заключительном этапе конкурса.

Татьяна Можаева