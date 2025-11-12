Поиск на сайте
В Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов

С 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрывается навигация для маломерных судов — лодок, катеров, гидроциклов.

Рубрики:  Общество

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава.

Выход на воду с этого дня запрещен.

 