В Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов
С 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрывается навигация для маломерных судов — лодок, катеров, гидроциклов.
Рубрики: Общество
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Решение связано с сезонным ухудшением погодных условий: понижением среднесуточных температур воздуха, ухудшением гидрометеорологической обстановки и ветроволнового режима, прогнозируемым началом ледостава.
Выход на воду с этого дня запрещен.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.