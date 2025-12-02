Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

03.12.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ: 

д. Малая Ивановка, 

д. Большая Ивановка, 

д. Старицы.       

 

03.12.2025 с 22:00 до 04.12.2025 06:00 один раз на 15 минут

Пудостьское ТУ:

д. Терволово.

 

03.12.2025 с 08:30 до 17:20

Пудомягское ТУ:

д. Покровская, 

д. Шаглино, 

д. Бор, 

д. Веккелево, 

тер. Промзона Веккелево.

 

03.12.2025 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ: 

тер. Горки частично.

 

03.12.2025 с 09:00 до 17:00

Новосветское ТУ: 

п. Новый Свет промзона.

 

03.12.2025 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Ермолино,

п. Елизаветино, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Девятая, ул. Восьмая.

 

03.12.2025 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Замостье.