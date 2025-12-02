Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
03.12.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы.
03.12.2025 с 22:00 до 04.12.2025 06:00 один раз на 15 минут
Пудостьское ТУ:
д. Терволово.
03.12.2025 с 08:30 до 17:20
Пудомягское ТУ:
д. Покровская,
д. Шаглино,
д. Бор,
д. Веккелево,
тер. Промзона Веккелево.
03.12.2025 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. Горки частично.
03.12.2025 с 09:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет промзона.
03.12.2025 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Ермолино,
п. Елизаветино, ул. Шестая, ул. Седьмая, ул. Девятая, ул. Восьмая.
03.12.2025 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Замостье.
