Деревня Ляды обеспечена мобильной связью и Интернетом

«Благодаря программе УЦН 2.0 более 500 жителей деревень Ленобласти получили доступ к мобильной связи и Интернету и теперь могут пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов на скорости 4G», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Масштабный проект УЦН 2.0. предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в Интернет, в малых населенных пунктах с численностью населения 100-500 человек.

Благодаря УЦН 2.0 за 5 лет мобильный высокоскоростной интернет уже появился в 17 деревнях и поселках Ленинградской области.

Проект реализует Минцифры России в рамках нацпроекта «Экономика данных», в Ленинградской области – при активном содействии Комитета цифрового развития региона.