Где в Гатчине отключат холодную воду 10 декабря?
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по замене задвижки по адресу ул. Хохлова д.11, 10 декабря 2025 г. с 09:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 4, 6, 8, 11, 11А, 13, 17, 19, 23А, 25, 31;
ул. Коли Подрядчикова, д. 2;
ул. Крупской, д. 1А.
