Инициативам героев — региональная поддержка
Стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47» — за неделю 30 ветеранов специальной военной операции узнают, как открыть и вести бизнес с нуля.
Рубрики: Общество
«Начало очередного, уже четвёртого потока образовательной программы "Бизнес Героев 47", направленной на получение предпринимательских знаний и навыков, и высокий интерес участников демонстрируют актуальность этой меры поддержки ветеранов СВО в Ленинградской области.
В текущем году более 100 ветеранов СВО уже завершили аналогичный курс обучения. В ближайших планах — расширение курса по продолжительности и содержанию», — отметила Светлана Нерушай, председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
После завершения обучения участники программы смогут получить 750 тысяч на запуск своего дела — при условии регистрации юридического лица и успешной защиты бизнес-плана.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.