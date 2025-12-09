Инициативам героев — региональная поддержка

«Начало очередного, уже четвёртого потока образовательной программы "Бизнес Героев 47", направленной на получение предпринимательских знаний и навыков, и высокий интерес участников демонстрируют актуальность этой меры поддержки ветеранов СВО в Ленинградской области.

В текущем году более 100 ветеранов СВО уже завершили аналогичный курс обучения. В ближайших планах — расширение курса по продолжительности и содержанию», — отметила Светлана Нерушай, председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

После завершения обучения участники программы смогут получить 750 тысяч на запуск своего дела — при условии регистрации юридического лица и успешной защиты бизнес-плана.