Юбилей в «Тёплом доме»

Ровно 25 лет назад многодетные мамы Гатчины, объединившись для помощи, прежде всего, друг другу, решили создать общественную организацию. Возглавила ее самая знаменитая мама Гатчины - Лариса Павловна Калинина, воспитавшая 12 детей. Фонд сразу доказал свою востребованность: он помогал мамам, которые в силу самых разных обстоятельств оказались в сложной жизненной ситуации. Работа Ларисы Павловны в этой сфере была отмечена высшей наградой города – ей присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины». Четыре года назад, после скоропостижного ухода из жизни Ларисы Павловны, фонд возглавила ее дочь Надежда Владимировна Волкова. Вместе с командой специалистов фонда, друзьями и партнерами «Теплый дом» продолжает помогать семьям, протягивая руку помощи в самый нужный момент.

От руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим виновников торжества поздравили заместители главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и Ольга Мясникова. Они поблагодарили сотрудников фонда и вручили подарочный сертификат.

- В Гатчинском округе более 2400 многодетных семей, в которых воспитываются около восьми тысяч детей – вот какая большая семья у «Теплого дома». И, конечно, мы счастливы, что в Гатчинском округе есть такая общественная организация. Спасибо Надежде Владимировне Волковой, которая продолжила дело нашей глубокоуважаемой Ларисы Павловны. Спасибо всей команде «Теплого дома», которая помогает семьям – не только многодетным, а всем, кто нуждается в заботе. Спасибо за ваше неравнодушие. Желаем фонду дальнейших успехов и процветания, - сказала Ольга Мясникова.

Благодарственные письма администрации Гатчинского округа за добросовестный труд и преданность делу были вручены руководителю фонда Надежде Волковой, соорганизатору фонда Надежде Осиповой, социальным педагогам Галине Леоновой и Надежде Егоровой.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко вручила фонду «Теплый дом» Почетную грамоту областного парламента за большой вклад в дело социальной защиты и поддержки семей.

- Фонд «Теплый дом» был создан в очень непростое для нашей страны время. Тяжело было всем. И Лариса Павловна, не понаслышке знающая все трудности, с которыми сталкиваются семьи, взялась им помогать. Конечно, за 25 лет всё изменилось. Сегодня семья - в центре государственной политики, объем финансовой поддержки растет. Но неизменной остается потребность в понимании, внимании, заботе. И в «Теплом доме» готовы помочь каждой мамочке, столкнувшейся с проблемами. Спасибо всему коллективу фонда за труд, - сказала Татьяна Викторовна.

Поздравления прозвучали и от депутата областного парламента, руководителя проекта «Крепкая семья» Людмилы Тептиной. Ее помощник Валерия Кургина передала Надежда Волковой подарок и благодарственное письмо за поддержку семей Гатчинского округа.

Теплые слова прозвучали от коллектива Молодежного центра Гатчинского округа, с которым «Теплый дом» связывают годы многолетней совместной работы, реализация множества социальных проектов.

Фонд «Теплый дом» в этот день не только принимал подарки, но и щедро делился ими с друзьями, волонтерами, партнерами и семьями – сегодняшними подопечными фонда.

Было много творческих подарков. Ведущий праздничного вечера Борис Демин пригласил звездную команду исполнителей – это лауреат международных конкурсов, номинант национальной театральной премии «Золотая маска» Георгий Новицкий, призеры «Гатчинской Романсиады» - вокальный дуэт «Астралета», блистательный баянист, солист ансамбля «Золотой состав» Андрей Камков и пианист-виртуоз Константин Ганшин. Новую коллекцию, выполненную из тканей вырицкой фабрики «Узор», представил театр костюма Катюша» под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой.

Завершилась юбилейная встреча дружным исполнением гимна фонда «Теплый дом».

Праздник состоялся при поддержке средств гранта администрации Гатчинского округа.