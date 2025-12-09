Поиск на сайте
В Новый год - без долгов!

В преддверии новогодних праздников Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов проводит информационную акцию «В Новый год - без долгов».

Рубрики:  Правопорядок

Цель акции – проинформировать граждан, индивидуальных  предпринимателей и юридических лиц о наличии у них задолженностей  по исполнительным производствам и побудить их погасить задолженности.

Регулярный контроль финансовых обязательств и мониторинг своего долгового статуса позволяют предотвратить серьёзные последствия, включая:

- ограничение выезда за границу;

- арест имущества и счетов;

- обращение взыскания на доходы;

- начисление исполнительского сбора.

 

Проверить наличие задолженности можно:

1. На официальном сайте ГМУ ФССП России через сервис «Банк данных исполнительных производств»;

- для поиска достаточно указать фамилию, имя и дату рождения;

- сервис работает круглосуточно и не требует регистрации.

2. На портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».

 

Пресс-служба ГМУ ФССП России