В Новый год - без долгов!
В преддверии новогодних праздников Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов проводит информационную акцию «В Новый год - без долгов».
Цель акции – проинформировать граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о наличии у них задолженностей по исполнительным производствам и побудить их погасить задолженности.
Регулярный контроль финансовых обязательств и мониторинг своего долгового статуса позволяют предотвратить серьёзные последствия, включая:
- ограничение выезда за границу;
- арест имущества и счетов;
- обращение взыскания на доходы;
- начисление исполнительского сбора.
Проверить наличие задолженности можно:
1. На официальном сайте ГМУ ФССП России через сервис «Банк данных исполнительных производств»;
- для поиска достаточно указать фамилию, имя и дату рождения;
- сервис работает круглосуточно и не требует регистрации.
2. На портале Госуслуг в разделе «Судебная задолженность».
Пресс-служба ГМУ ФССП России