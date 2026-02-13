Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Полицейскими Гатчинского района задержан дебошир за хулиганскую выходку

Утром 12 февраля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома 15 по улице Торфяной в городе Гатчина мужчина ведет себя неадекватно и бросается на автомобили.

Рубрики:  Криминал

На место незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которым был задержан 33-летний неработающий местный житель, находящийся в состоянии опьянения. 

Установлено, что задержанный зашел через открытые ворота на территорию коммерческой фирмы  и ударил по лицу 58-летнего руководителя, после чего из своей куртки достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в землю.

В результате стрельбы пострадавших нет. 

Директор фирмы после оказания медпомощи с ушибом носа был отпущен на амбулаторное лечение. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании в порядке ст. 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области