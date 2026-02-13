Полицейскими Гатчинского района задержан дебошир за хулиганскую выходку
Утром 12 февраля в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у дома 15 по улице Торфяной в городе Гатчина мужчина ведет себя неадекватно и бросается на автомобили.
Рубрики: Криминал
На место незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которым был задержан 33-летний неработающий местный житель, находящийся в состоянии опьянения.
Установлено, что задержанный зашел через открытые ворота на территорию коммерческой фирмы и ударил по лицу 58-летнего руководителя, после чего из своей куртки достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в землю.
В результате стрельбы пострадавших нет.
Директор фирмы после оказания медпомощи с ушибом носа был отпущен на амбулаторное лечение.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании в порядке ст. 91 УПК РФ.
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
