Полицейскими Гатчинского района задержан дебошир за хулиганскую выходку

На место незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы полиции, которым был задержан 33-летний неработающий местный житель, находящийся в состоянии опьянения.

Установлено, что задержанный зашел через открытые ворота на территорию коммерческой фирмы и ударил по лицу 58-летнего руководителя, после чего из своей куртки достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в землю.

В результате стрельбы пострадавших нет.

Директор фирмы после оказания медпомощи с ушибом носа был отпущен на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании в порядке ст. 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области