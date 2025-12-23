Новогодние чудеса в библиотеке

Это вторая выставка изделий завода из личной коллекции Сергей Николаевича Павлова, жителя поселка Дружная Горка. Первая состоялась два года назад и была приурочена к 100-летию со дня памяти последнего владельца завода Ивана Ефимовича Ритинга.

Библиотека продолжает знакомить читателей с историей производства изделий на стекольном заводе «Дружная Горка» (завод Ритинга) - это всегда интересно.

Приглашаем посетить выставку - после просмотра у вас точно будет новогоднее настроение!

Ждем вас в библиотеке!

Материалы по истории предприятия представлены в одном из залов Дружногорской поселковой библиотеки.

Выставка работает до 23 января. Вход свободный. 0+