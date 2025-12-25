Борьба с наркотиками – процесс непрерывный

Заключительное заседание антинаркотической комиссии Гатчинского округа 17 декабря было посвящено подведению итогов работы в уходящем году.

Оперуполномоченный уголовного розыска Гатчинского УМВД Илья Иванов доложил о проведении рейдовой работы в местах скопления молодежи и проведения массовых мероприятий по выявлению незаконного оборота наркотиков. За 11 месяцев проведено 78 рейдов, в том числе 22 – в ночное время. Совместно с пунктом передвижного медицинского освидетельствования было совершено 11 выездов в образовательные организации.

За 11 месяцев в Гатчинском округе зарегистрировано 97 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-14 по сравнению с прошлым годом), и 155 наркопреступлений (на 39 % меньше, чем в 2024). Раскрываемость составила 42,3 %.

Количество подучётного элемента снижается

Секретарь антинаркотической комиссии Андрей Иванов выступил с докладом об итогах деятельности за 2025 год. В уходящем году комиссия разрабатывала меры противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, контролировала деятельность муниципальных учреждений, которые проводят профилактические мероприятия в области антинаркотической политики, координировала работу органов местного самоуправления и занималась профилактикой наркомании и антинаркотической пропагандой.

На заседаниях комиссии выступали руководители школ Гатчинского округа, представители муниципального центра управления безопасности и гражданской защиты населения, специалисты Гатчинской КМБ и другие.

Количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психоактивных веществ в этом году составило 294,5 кг. Из них 12,8 кг – каннабиноиды и 281,7 кг – синтетические наркотики. Эти цифры более чем в три раза превышают данные прошлого года. Явный перевес синтетических средств позволяет сделать вывод об изменении спроса в сторону более «тяжелых» наркотиков. Притом что героин, бывший в употреблении еще лет десять назад, теперь вообще не фигурирует. И даже канабиноидная группа постепенно теряет свою актуальность – идет рост синтетических наркотических веществ.

По сведениям медицинской статистики, характеризующей масштабы употребления наркотиков на территории Гатчинского округа, прослеживается положительная тенденция к уменьшению числа лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. Подростки под динамическим наблюдением на учете в наркологическом кабинете не состоят.

При непосредственном участии комиссии организован контроль исполнения муниципального антинаркотического плана на 2021–2030 годы. В 2025 году был проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни – с 26 мая по 26 июня – и 78 профилактических мероприятий. Также прошло два этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью», продолжена работа с родителями подростков. Во избежание отравления наркотическими средствами была усилена профилактическая работа с учащимися и их родителями. Андрей Иванов отметил особую роль средств массовой информации в антинаркотической профилактике.

«Антинаркотическая работа – это не разовая акция»

Директор Вырицкой школы № 1 Сергей Константинов рассказал об антинаркотической работе, которая систематически ведется в школе и направлена на формирование устойчивой жизненной позиции и профилактику употребления психоактивных веществ среди учащихся. Эта работа в школе ведется по трем направлениям: непосредственно с учениками, с родителями и с преподавателями.

Особое направление работы – с несовершеннолетними: «Мы стараемся сформировать у подростков навыки критического мышления, чтобы они могли противостоять негативному давлению, в том числе со стороны сверстников, и принимать ответственные решения в трудных ситуациях», – прокомментировал Сергей Александрович.

По мнению директора школы, важная составляющая профилактической работы – контроль посещаемости и успеваемости учеников. Особое внимание уделяется детям из группы риска. В случае систематических пропусков занятий без уважительных причин применяются меры классными руководителями, социальным педагогом, заместителями директора. Если ситуация не улучшается, школа направляет ходатайство в отдел по делам несовершеннолетних Вырицкого отдела полиции для привлечения родителей к ответственности.

Сергей Константинов отметил эффективное взаимодействие школы и инспектора отдела по делам несовершеннолетних 103-го отдела полиции, майора полиции Екатерины Зайцевой. Она незамедлительно реагирует на возникающие в школе проблемы, регулярно проводит профилактические занятия с подростками, в том числе и по вопросам профилактики вредных привычек, ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Инспектор ежегодно организует проведение медицинского освидетельствования учеников 7–11 классов школы, также в школе ежегодно проводится социально-психологическое тестирование учащихся 7–9 классов на предмет раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психоактивных веществ. В октябре-ноябре в тестировании приняли участие 316 человек. В прошлом учебном году было выявлено 24 подростка, относящихся к группе риска в части склонности к употреблению психоактивных веществ. С ними проводится индивидуальная воспитательная работа, однако реальных фактов употребления этими детьми запрещенных веществ выявлено не было.

В рамках профилактической работы в Вырицкой школе № 1 проводятся различные опросы, анкетирования, тренинги, дискуссии. Организованы просмотры и обсуждения фильмов «Все хорошие люди», «Секреты манипуляции», «Табак». В школе ведется и правовое просвещение: ребят знакомят с документами, регламентирующими административную и уголовную ответственность за употребление, хранение, распространение, производство и сбыт наркотических средств.

Ежегодно в школе проводятся единые дни профилактики: ученики встречаются с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних, транспортной полиции, Госавтоинспекции, со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Особая роль в профилактике вредных привычек в школе отводится спорту: соревнованиям, подвижным играм, дням здоровья, а также досугу ребят. Детей из группы риска вовлекают в работу бесплатных школьных кружков и спортивных секций. В итоге охват внеурочной деятельностью составляет 95 % учащихся. В частности ребята из группы риска привлечены к работе в кружке «Человек и закон», в этом учебном году дети участвовали в интеллектуально-правовой игре «Территория закона», организованной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. На январь запланировано проведение – силами участников правового кружка – правовой игры для учеников 5-х классов «Права детей и безопасность».

На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит восемь учеников, которые одновременно состоят и на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних Вырицкого отдела полиции. И семь человек состоят на внутришкольном контроле. С каждым подростком, состоящим на учете и контроле, ведется индивидуальная профилактическая работа: встречи с психологами, беседы с социальным педагогом, завучем по воспитательной работе.

Однако, как справедливо заметил Сергей Константинов, ключевой социальный институт в профилактике зависимости и совершении правонарушений – это семья. Педагоги Вырицкой школы № 1 особое внимание уделяют семьям детей из группы риска: организуется психологическая поддержка, проводится обследование жилищно-бытовых условий. И, по данным правоохранительных органов, ученики Вырицкой школы № 1 ни разу не были замечены в совершении правонарушений или преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

На сегодняшний день в школе сформирована достаточно устойчивая система профилактики, включающая всё: информирование, воспитание, укрепление дисциплины, развитие знаний и навыков, взаимодействие с семьей и с инспектором ОДН и другими участниками системы профилактики.

«Антинаркотическая работа – это не разовая акция, а непрерывный системный процесс. Наша задача – помочь нашим ученикам сделать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни и будущего, свободного от зависимости», – подчеркнул Сергей Константинов.

Профилактика, просвещение, коррекция

Об организации профилактических мероприятий антинаркотической направленности рассказала директор Пригородной школы Наталья Золдырева. В школе взяты за основу три направления: профилактика, просвещение и коррекция. В рамках профилактики ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости с оперативным информированием родителей. Также контролируется и внешкольная занятость детей. Более 90 % учеников, в том числе из группы риска, посещают кружки и секции на базе школы. Преподаватели вовлекают ребят в школьные объединения, среди которых есть волонтеры, военно-патриотический клуб «Память». В Пригородной школе работают театр, музей, спортивный клуб, юнармейский отряд, туристско-краеведческий клуб и, конечно, «Движение первых».

Детей привлекают к участию в сдаче норм ГТО, в ежегодной операции «Подросток», проводятся тематические классные часы и родительские собрания. Например, на тему взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности.

Ведется и индивидуальная работа – консультации специалистов, педагогов, психолога. Для более эффективной работы школа привлекает внешние ресурсы: в рамках межведомственного взаимодействия традиционно проходит день профилактики с представителями учреждений системы профилактики. Перед ребятами выступают сотрудники правоохранительных органов, специалисты ресурсного центра психологической помощи проводят со старшеклассниками уроки жизнестойкости. Представители культурно-досугового центра «Лидер» ведут циклы уроков по профилактике вредных привычек, специалисты Центра психолого-медико-педагогической службы поселка Новый Свет при необходимости оказывают профессиональную помощь – консультируют детей, родителей и педагогов.

Новосветское территориальное управление обеспечивает в летнее время трудовую занятость подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За лето 50–55 человек проходят работу в трудовых бригадах. И никто из ребят не состоит на учете по причине употребления запрещенных веществ.

В завершение заседания членам антинаркотической комиссии представили план работы на следующий год.

Андрей Соколов