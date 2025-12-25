Депутат Государственной Думы исполнил желание сына героя из Гатчины

Одной из первых стала поездка в Гатчину, куда парламентарий специально отправился, чтобы встретиться с 13-летним Сергеем, который загадал на Новый год спортивный костюм.

Костюмом дело не ограничилось – мальчик получил полный комплект качественной спортивной экипировки для своих занятий.

«Такие встречи наполняют смыслом нашу работу. Видеть эмоции и счастливые лица детей – бесценно. Это самое малое, что мы можем сделать для семей, переживших тяжелейшую утрату», – поделился Сергей Яхнюк.

Особенно тронул депутата поступок самого Сергея. В тот же день юноша вместе со своей мамой привез гуманитарный груз для наших военнослужащих, который будет отправлен в зону СВО.

«Здорово видеть, что парень, несмотря на все испытания, растёт настоящим патриотом, с большим сердцем и чувством долга. Он – достойный сын своего отца- героя. Уверен, что у него всё получится в жизни», – добавил депутат.

Акция «Ёлка желаний» продолжает нести добро и поддержку. В ближайшие дни подарки получат и другие дети, чьи желания взялся исполнить Сергей Яхнюк. Новый год должен быть праздником для каждого.