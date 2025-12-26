Вице-губернатор познакомился с Гатчинской КМБ

Высокого гостя познакомили с возможностями клиники, продемонстрировали новейшее оборудование и рассказали о последних достижениях гатчинских медиков в области хирургии, кардиологии, ортопедии, сосудистой хирургии. Показали вице-губернатору и старый больничный корпус, ожидающий ремонта с прошлого века. Чтобы достичь поставленных целей и сделать больницу современным медучреждением с достойным уровнем комфорта, Гатчинской КМБ необходима глобальная реновация.

24 декабря знакомство вице-губернатора с Гатчинским округом началось с Гатчинской клинической межрайонной больницы. Исполняющий обязанности главного врача Ростислав Павлов с командой медиков провел экскурсию по разным отделениям стационара. Вместе с главой окружной администрации Людмилой Нещадим и председателем областного комздрава Александром Жарковым Александр Кялин побывал в двух корпусах стационара, ознакомился с оснащением и технологиями, стоящими на вооружении Гатчинской клиники.

В частности, вице-губернатору продемонстрировали региональный сосудистый центр для больных с острым коронарным синдромом и первичное сосудистое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Здесь установлено новейшее оборудование, проводится лечение больных с инфарктом и инсультом. Как сказал Ростислав Павлов, больница готова к открытым операциям на сердце – специалисты для этого есть.

Кялину рассказали о планах. В июне будет запущен Центр спасения конечностей – в первую очередь, для пациентов, страдающих сахарным диабетом, чтобы люди не становились инвалидами из-за вынужденной ампутации. В следующем году начнется ремонт детского отделения стационара, а детская стоматология разместится в отдельном помещении на ул. 7-й Армии, которое город передал больнице. По словам и.о. главврача, это будет полноценная стоматологическая поликлиника для детей – с возможностью наркоза и ортопантомограмм по самым современным технологиям.

Как прокомментировал Александр Жарков, сейчас лечение зубов под общим наркозом детям-инвалидам проводится в детской областной больнице (раньше это было возможно только в Петербурге). «Мы перераспределяем ресурсы, чтобы гатчинская больница обладала высокими технологиями, в том числе и как столичное медучреждение. И мы сделали упор именно на развитие, чтобы это была областная больница № 2», – поделился планами Александр Вячеславович.

Кадровый вопрос в Гатчинской КМБ решается кардинально. Как заметил Ростислав Павлов, специалисты привлекаются со всей России, и руководство больницы и администрация округа делают всё, чтобы кадры прочно укоренились на гатчинской почве.

Однако в ходе визита вице-губернатора медики не ограничились демонстрацией успехов, а показали высокому гостю вторую сторону медали – старый больничный корпус, наследие 70-х, который ярко контрастирует со всеми медицинскими новациями больницы. Вот где требуется капитальный ремонт и соответствующие вложения! В планах на 2026-й – разработка проектно-сметной документации масштабной реконструкции комплекса гатчинской больницы с благоустройством территории. Вице-губернатора провели по территории больницы, продемонстрировав, где планируется строительство нового высокотехнологичного корпуса (флагманского центра экстренной медицинской помощи), который должен включать четыре блока.

Первый – это стационарное отделение скорой медицинской помощи, которое позволит на 30–50% увеличить пропускную способность приемного отделения и сократить до минимума время ожидания медицинской помощи. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и поступлении одновременно большого количества пострадавших можно будет в кратчайшие сроки практически вдвое увеличить пропускную способность отделения, а также развернуть до 50 дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии. Это необходимое условие для снижения летальности и инвалидизации поступающих пациентов.

Второй корпус – это отделение реанимации и интенсивной терапии с технологиями экстракорпорального кровообращения и оксигенации, что позволит существенно повысить процент выживаемости у пациентов, поступающих в состоянии клинической смерти.

Третий корпус – высокотехнологичный операционный блок, который даст возможность выполнять весь спектр самых современных оперативных вмешательств, в том числе для пациентов, нуждающихся в экстренной нейрохирургии и хирургии на открытом сердце. Это приведет к сокращению летальности от болезней системы кровообращения, от травм, сопровождающихся шоком и, в итоге, к снижению общей смертности населения.

И четвертый – симуляционный центр для непрерывного обучения и повышения квалификации как медперсонала клиники, так и будущих врачей, фельдшеров и медсестер.

Гостям Гатчинской КМБ продемонстрировали макет будущей больницы – с полной модернизацией всех зданий и прилегающих территорий. Отдельное внимание уделено подготовке существующей вертолетной площадки для эффективной работы санитарной авиации. Медики помнят заветы губернатора Ленобласти – мечтать, а мечты ленинградцев, как известно, должны сбываться.

Также в этот день вице-губернатор посетил Вырицкую больницу и пообщался с персоналом и пациентами – участниками СВО, находящимися здесь на лечении. Людмила Нещадим вручила руководству больницы новогодний подарок – телевизоры в палаты: такое пожелание бойцы высказали в прошлый визит главы гатчинской администрации. Людмила Николаевна поблагодарила коллектив больницы за трепетное отношение к выполняемой работе и к героям, которые проходят здесь лечение.

Александр Кялин также выразил благодарность и сотрудникам больницы, и администрации Гатчинского округа за помощь военнослужащим: «Мы прошли по палатам, поговорили – бойцы сказали, что ни в чем не нуждаются, всё более чем достойно». Сотрудники больницы подтвердили: забота администрации чувствуется – ни одна просьба не остается без ответа.

Вырицкая больница и поликлиника тоже ждут реновации. Уже заключены контракты, и разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий, а также благоустройство территории.

Екатерина Дзюба