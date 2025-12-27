В Сиверском ресурсном центре дети отмечают Новый год по «семьям». «Семьи» здесь – это группы. В ресурсном центре их шесть. В каждой «семье» около восьми ребят, и все они готовятся и очень ждут новогодние праздники.

- У нас есть общие праздничные мероприятия, – говорит директор Сиверского ресурсного центра Анастасия Власова. - По традиции проходит торжественная елка. Каждый год мы готовим суперспектакль, на который с удовольствием приезжают наши друзья. Каждая «семья», помимо украшений и подарков, составляет свое новогоднее меню. Потом друзья и спонсоры предоставляют продукты. И мы с детьми с удовольствием готовим угощения.

В основном ребята готовят классические блюда. Но есть и предпочтения.

- Почему-то пятая «семья» любит всё с чесноком. Третья – курицу с ананасами. Торт будет у каждой группы. А кто-то делает тарталетки, – рассказывает Анастасия Власова.

Представитель четвертой «семьи», воспитанник Сиверского ресурсного центра Максим, уточнил меню более подробно.

- Мы сделаем вкусненькие салатики: оливье, рыбу под шубой, крабовый салат. Еще мы любим «намазку» на хлеб из вареных яиц. Конечно, будут фруктовые напитки и новогодние подарки, – без запинки перечислил Максим.

Всё как дома. А потом дети вместе с воспитателями дружно встретят новогоднюю ночь и загадают желания.

Татьяна Можаева