Без приключений в России

Итак, прибыв в Россию, иностранные граждане обязаны исполнить требования миграционного законодательства, в том числе по миграционному учету. Учет представляет собой процедуру уведомления органа миграционного контроля о прибытии иностранца на территорию РФ.

По прибытии в место пребывания (проживания) иностранного гражданина принимающая сторона обязана уведомить непосредственно орган миграционного учета, предоставив напрямую бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, либо уведомить через МФЦ.

На сегодняшний день имеют место факты фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет на территории Гатчинского округа, без предоставления жилого помещения по месту регистрации. Зачастую такие деяния совершают недобросовестные граждане с целью получения наживы либо лица, не знающие требований действующего законодательства.

Однако подобная деятельность преследуется уголовным законодательством Российской Федерации. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (т.е. за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ), статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную постановку на учет) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишения свободы на срок до трех лет.

Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет иностранцев, влекут незаконное пребывание мигрантов на территории России, препятствуют контролирующим и правоохранительным органам выполнять обязанности по защите общественного правопорядка и безопасности, то есть подрывают порядок управления государством.

Также за нарушения требований в области миграционных отношений предусмотрена и административная ответственность:

- по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы России или без такового;

- по части 1 статьи 19.27 КоАП РФ за предоставление заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового;

- за нарушения в области трудовой миграции, предусмотренные статьей 18.10 и частью 2 статьи 18.17 КоАП РФ, установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ или без такового.

Важно понимать, что за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства несут ответственность и приглашающая или принимающая сторона, и должностные лица организации, обеспечивающей пребывание этого гражданина на территории страны: статьи 18.9, 18.15 КоАП РФ и часть 1 статьи 18.17 КоАП РФ.

Правоохранительные органы напоминают: организация незаконной миграции является уголовно-наказуемым деянием и может носить характер организованного преступного бизнеса. За организацию незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ статьей 322.1 УК РФ установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы.

УМВД России «Гатчинское» просит граждан оставаться бдительными и оперативно сообщать в правоохранительные органы информацию о незаконно находящихся в регионе иностранных гражданах, осуществлении ими незаконной трудовой деятельности или совершении преступлений.