«И небо детям»

Организатором и идейным вдохновителем фестиваля, который прошел 20 декабря 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», выступил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы пос. Федоровское протоиерей Андрей Томашевич.

В этом году фестиваль объединил более 300 участников в возрасте от 8 до 70 лет. География соревнований охватила всю страну: от Калининграда до Мурманска, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Курск и Самару.

Торжественная часть началась с выноса флагов Российской Федерации, авиационного кадетского корпуса и движения «Юнармия». С напутственными словами к участникам обратились почетные гости - боевые офицеры армейской и морской палубной авиации.

Старт турниру объявил протоиерей Андрей Томашевич, который на протяжении многих лет совмещает пастырское служение с развитием авиамодельного спорта и патриотическим воспитанием молодежи. Отец Андрей также является президентом региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Парапланеризм - Мастер Посадки».

Участниками авиамодельного фестиваля стали и гатчинские авиамоделисты. Команда авиамодельного кружка «Феникс» (Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный») участвовала в нескольких номинациях, в том числе запуске метательных планеров на дальность полета и «Лучший семейный экипаж». Ребята получили поощрительные призы за участие и волю к победе.

Руководитель кружка «Феникс» Марсель Евгеньевич Васильев занял первое место среди взрослых участников (руководителей кружков) в запуске моделей метательных планеров на дальность полета.

Команда авиамодельного кружка «Взлет» Гатчинского Дворца детского творчества в составе 14 детей с родителями выступила в трех классах авиамоделей: «Миг-21», «Метательный планер», «Радиоуправляемые модели-копии». Половина ребят впервые участвовала в таком серьезном мероприятии. Как отметил руководитель кружка Игорь Викторович Демьянов, все приложили старание к достижению хорошего результата, и пусть на все стали призерами и победителями, но на общем итоге это сказалось. В копилке команды «Взлет» восемь призовых мест. Среди награжденных – Петр Ланкович, Тихон Хуторский, Евгений Амплеев, Данислав Шабашов.

Фестиваль «И небо детям» вновь подтвердил статус значимой площадки для преемственности поколений, объединяя любителей авиации и юных конструкторов вокруг традиционных ценностей и любви к Отечеству.

Подготовила Татьяна Можаева

Фото организаторов