Ленобласть ввела первый этап Западного обхода Мурино

«Строим активно объезд Мурино и Нового Девяткино с выходом на Кузьмолово и КАД-2. Завершили и открыли сегодня серьезный инженерный объект — мост через Охту. Открыто рабочее движение по первому этапу Западного обхода Мурино от КАД до Ручьевского проспекта. После Нового года получаем заключение экспертизы и начинаем строить дорогу между Мурино и Буграми, также начнем первый этап расширения дороги от границы СПб через Бугры и выход на Корабсельки, а также реконструкцию дороги Юкки-Кузьмолово», — отметил Александр Дрозденко.

Введенный сегодня 900-метровый участок разгрузит основные магистрали, сократит время поездки и создаст альтернативные пути для транспорта. Стартовый сегмент этого же транспортного коридора протяжённостью 1,1 км был запущен сентябре 2025 года. Тогда удалось связать кольцевую развязку с Петровским бульваром и организовать удобный заезд к железнодорожной платформе и станции метро «Девяткино».

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети на 170%. Согласно расчётам, это поможет устранить заторы даже в пиковые часы.