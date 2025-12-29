Новогодний подарок бойцам от 7-классника – 40 антидроновых плащей

О том, что подросток приготовил для бойцов подарки, узнал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. Он снял «шарик» с губернаторской «Елки желаний» с новогодней мечтой Сережи Гусева из Коммунара, сына героя СВО – кроссовки для баскетбола. Сергей Васильевич связался с мамой мальчика, чтобы уточнить размер, и тут выяснилось, что семье требуется нетривиальная помощь – отправить посылку в зону боевых действий.

Милана Гусева – директор Содружества ветеранов военной и государственной гражданской службы по Санкт-Петербургу – с первых дней специальной военной операции оказывает помощь бойцам и раньше каждый месяц сама выезжала на передовую. Однако теперь нет для этого финансовой возможности, и Милана Геннадьевна обратилась к парламентарию: помогите с отправкой.

Сергей Коняев откликнулся мгновенно. В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Гатчине вместе с коллегой – депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Бездетко – он вручил новогодний подарок Сереже Гусеву и его маме и принял для передачи с ближайшей отправкой подарки в зону СВО: упаковки с антидроновыми плащами и несколько больших коробок с конфетами, консервами и даже банкой икры. Семиклассник сам накопил средства, чтобы сослуживцы его папы получили подарки к Новому году. Он написал письмо командиру отца в 488 полк, который стоит на Краснолиманском направлении.

Отец Сергея – старший сержант, командир штурмового подразделения, ветеран боевых действий в Чечне Иван Александрович Гусев погиб в ходе специальной военной операции в 2023 году. Крестный Сережи – лучший друг его отца, с которым они вместе прошли Чечню и вместе ушли на фронт, до сих пор сражается на Донбассе.

Как рассказала Милана Геннадьевна, Сережа – настоящий патриот и берет пример с мамы, которая постоянно собирает помощь бойцам на фронте. Весь год он копил деньги, как мог: подрабатывал – разносил листовки, экономил на школьных пирожках и на автобусе – ходил из школы пешком, откладывал карманные деньги, которые получал от родных за хорошие оценки.

- Идея заняться сбором средств для помощи бойцам СВО пришла, когда погиб мой отец, – признался Сережа. – Я хочу помочь нашим военнослужащим, поддержать их, чтобы у них было больше возможностей. Пусть в новом году в каждом блиндаже, в каждом окопе будет достаточно всего для победы. А своим ровесникам я хочу пожелать, если есть возможность, помогать защитникам родины.

- Нас поразил поступок Сергея, – признался парламентарий Сергей Коняев. – Ребенок насобирал денег на защитные противодроновые пончо, которые мы передадим в ближайшее время в полк. Это пример не только для подрастающего поколения, но и для всех нас, для взрослых. И, наверное, это возможно, только когда в семье есть особое воспитание, и это воспитание достойно уважения.

Депутаты вручили награды маме и сыну: Сергею Гусеву – за проявленную гражданскую позицию, искренний патриотизм, мужество и пример настоящей ответственности, заботы и уважения к защитникам Отечества; Милане Гусевой – за активную гражданскую позицию, значимый личный вклад в поддержку защитников Отечества, а также за достойное воспитание сына в духе патриотизма, ответственности и уважения к служению Родине.

Милана Геннадьевна пожелала всем бойцам вернуться домой живыми и здоровыми: «Их вклад неоценим, не хватит никаких слов благодарности, мы ждем их всех и верим в нашу победу…».

Екатерина Дзюба