Гатчина преображается: прощай, вещевой рынок!

Авторы проекта позиционируют его как «узел связи туристических маршрутов, ярких локальных инициатив и городских событий».

Частный проект капитального ремонта и приспособления к современному использованию реализует компания «Дрим тим», что переводится как «Команда мечты». Предполагается, что после проведения ремонта здания на улице Володарского, 22б

помещения на первом этаже займут кафе и рестораны, объекты ретейла, включая продукцию местных производителей. Второй этаж может заинтересовать представителей индустрии красоты и здоровья или стать офисным.

«Узел связи» приглашает к сотрудничеству

Время меняется: сейчас для успешного бизнеса недостаточно просто сдавать помещения в аренду или продать их, оставаясь на объекте в качестве управляющей компании. У авторов проекта наступило время активного поиска партнеров для проведения мероприятий и коллабораций.

Собственник зданий – петербургский предприниматель, генеральный директор ООО «Дрим тим» – Руслан Юрьевич Цуканов встретился в гатчинской библиотеке имени Куприна с руководителями местных музейных сообществ, творческих мастерских, краеведами, дизайнерами и художниками. В их среде авторы проекта видят своих новых партнеров для проведения театральных представлений, лекций, выставок, киновечеров, клубных встреч и занятий фитнессом. Как отметили спикеры, они уже выстраивают связи с питерскими арт-центрами и предлагают сотрудничество местному сообществу.

В планах владельца – создать событийную площадку, чтобы пространство заработало как общественное. Для мероприятий на свежем воздухе предусмотрена открытая территория вдоль исторического здания. По замыслу организаторов, здесь будут проходить музыкальные вечера. У пруда рядом с небольшой сценой разместится уличный экран. Для мероприятий закрытого типа есть отдельное здание со всеми коммуникациями и видом на пруд.

История пишется сегодня

- В 2024 году мы проанализировали это место и сразу увидели в нем огромный нереализованный потенциал. Вдохновляясь общественными пространствами Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, мы работаем в сотрудничестве с московской командой Flacon Academy, которая создает пространства по всей стране. Мы стараемся создавать что-то, чего нет нигде, сохраняя историю. А история у этого места уникальная, и она связана не только с бывшей телефонной станцией. Здесь была городская усадьба с хозяйственными службами. Потом над зданием для хранения телег надстроили второй этаж, и оно стало городской телефонной станцией. Спустя время здание с прилагающей территорией и прудом передали связистам. А затем этот участок превратился в вещевой рынок, который со временем изжил себя. Первое, что мы сделали, – убрали ряды палаток и закопали трубу отопления. Теперь у нас есть прекрасный садик. Старое здание преображается. Есть пруд – точка притяжения. Есть павильон – бывшее кафе «Грант», который можно сделать интересным объектом для проведения различных мероприятий, – говорит Руслан Цуканов.

Таким образом, вместо устаревшего рынка должна появиться современная площадка для работы, отдыха, шопинга, а, возможно, и для культурного досуга.

- Вспомнив о здании библиотеки Куприна и частном музее патефона, также расположенных на улице Володарского, можно представить себе, какой интересный историко-культурный комплекс можно было бы создать в этой части Гатчины, – отмечает председатель общественной организации «Хранители наследия Гатчины» Тамара Турапина.

Команда проекта нацелена преобразить один из ключевых районов Гатчины, сделав его более комфортным и оживленным. В ходе общения с творческой интеллигенцией прозвучал злободневный вопрос о гостевой парковке. Пока с этим сложности, но ранее, на встрече с командой проекта, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим обещала помочь.

- Мы также взяли на особый контроль вопросы благоустройства прилегающих территорий, организации дорожного движения и обустройства парковочных мест. Эти меры направлены на обеспечение удобства и комфорта для всех жителей и гостей города, – подчеркнула Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева