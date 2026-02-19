Поиск на сайте
Кто останется без света 20 февраля в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

20.02.2026 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично),

 

20.02.2026 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

д. Вохоново;

д. Сяськелево (частично).

 

20.02.2026 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы (частично).

 

20.02.2026 с 09:00 до 15:00

Дружногорское ТУ:

п. Дружная Горка, ул. Крылова д.13а; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7, 11; скважина.

 

20.02.2026 с 00.00 до 01.00

г. Гатчина, ул.Урицкого, д.11А.

 