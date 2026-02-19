Кто останется без света 20 февраля в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 20 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
20.02.2026 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично),
20.02.2026 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Вохоново;
д. Сяськелево (частично).
20.02.2026 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Луйсковицы (частично).
20.02.2026 с 09:00 до 15:00
Дружногорское ТУ:
п. Дружная Горка, ул. Крылова д.13а; ул. Краснофлотская б/н; ул. Красницкая д.7, 11; скважина.
20.02.2026 с 00.00 до 01.00
г. Гатчина, ул.Урицкого, д.11А.
