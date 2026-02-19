О развитии спорта в Дружной Горке

В письме, в частности, говорилось:

«Обращаемся к вам с серьезной обеспокоенностью в связи с действиями Михаила Усачева, нового начальника Дружногорского территориального управления, чьи решения напрямую угрожают развитию спортивной инфраструктуры и многолетним традициям нашего поселка...

Хоккейная коробка в Дружной Горке, которая всегда была центром притяжения детей в зимнее время, почти все праздники простояла без какой-либо жизни и работы на ней. Никто не озаботился о том, чтобы организовать заливку льда, и драгоценные холодные дни начала года были потеряны. А теперь, вместо планов о ее реконструкции, до нас доходят тревожные слухи, что Усачев хочет снести спортивный объект и организовать на его месте парковку для автомобилей.

В последний год, когда в нашем поселке была своя администрация, наметились перспективы капитального ремонта спортивного стадиона им. Н.А. Гартвига на улице Усадебной. Благодаря депутату Государственной Думы РФ С.В. Петрову выполнен проект капитального ремонта стадиона, согласована необходимость его реализации. Но, к сожалению, дальнейшего движения по включению капитального ремонта стадиона в региональные и муниципальные программы развития спортивной инфраструктуры не происходит. А теперь шансов, что прославленный стадион увидит новую жизнь, становится всё меньше. Уничтожается наследие, десятилетиями создававшееся усилиями спортсменов и тренеров Дружной Горки.

Просим осветить наше обращение в газете, пока еще точка невозврата не пройдена, а спортивные объекты Дружной Горки не закатаны в асфальт».

Мы направили данное обращение в администрацию Гатчинского округа и вот какой ответ получили от заместителя главы администрации по развитию социальной сферы П.В. Иванова:

«В деревне Лампово заливка хоккейной коробки организована местными активистами. Пробный прокат состоялся 8 января 2026 года, а первые хоккейные матчи прошли 9 января 2026 г.

Жалоб со стороны жителей дер. Лампово в Дружногорское территориальное управление не поступало. Жители ежедневно пользуются катком, регулярно проводятся хоккейные матчи, в том числе с участием спортсменов из других населенных пунктов.

В пос. Дружная Горка заливка льда была возложена на Дружногорский центр благоустройства. Также хоккейной коробкой на общественных началах занимается группа местных жителей.

После осмотра технического состояния хоккейной коробки в пос. Дружная Горка был выявлен ряд проблем – таких как покосившиеся борта с наличием дырок, отсутствие подключения к электроэнергии и теплу, отсутствие горячей воды для оптимальной заливки льда. С января 2026 года вопрос по организации катания на хоккейной коробке находится на контроле у главы Дружногорского ТУ: организована регулярная очистка хоккейной коробки от снега, подключено на постоянной основе электричество, закуплены доски для ремонта бортов, планируется приобретение обогревателей в раздевалки и в места хранения инвентаря. Каток в пос. Дружная Горка начал свою работу 10 января 2026 года.

В летний период планируется ремонт хоккейной коробки в пос. Дружная Горка, приобретение необходимого оборудования для облегчения и ускорения процесса заливки и содержания льда, в том числе подключение к горячей воде.

Главой Дружногорского территориального управления, после дополнительных консультаций со специалистами Центра спортивной подготовки «Ника», принято решение разработать проект спортивно-досугового кластера на месте старого стадиона и территории вокруг него».

