Новогодняя телеграмма 1945 года: вместо пианино – торпеды для Великой Победы

В 1945-м году по-настоящему искренний и щедрый новогодний подарок Родине сделали ученицы средней школы из Башкирии: Юля, Аня, Ёла и Надя Павловы.

8 января 1945 года в Кремль пришла телеграмма, адресованная Иосифу Сталину. В ней школьницы рассказали о своей давней мечте: «Мы вырастили много овощей, выкормили двух поросят, думали продать их и купить себе пианино. Но Родину любим больше всего. Враг ещё не добит, поэтому заработанные нами деньги – 15 000 рублей, передаём Военно-морскому флоту».

Ученицы обратились к Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР Иосифу Сталину с просьбой: «Дать распоряжение сделать на эти деньги торпеды, написать на них наши имена и послать торпеды нашему родному дяде – трижды орденоносцу, Герою Советского Союза, командиру торпедного катера Борису Павлову».

В телеграмме сёстры с гордостью сообщали, что стреляет их дядя без промаха. «Пусть проклятые фашисты испытают на себе нашу музыку за всех обездоленных наших советских детей», – писали девочки.

Поздравляя Иосифа Виссарионовича Сталина с Новым годом, школьницы желали ему не только крепкого здоровья, но и выражали уверенность, что новый 1945 год станет победным для нашей страны.

Текст телеграммы доступен на портале Президентской библиотеки.