Боксеры – на пути к мечте

В соревнованиях приняло участие 166 спортсменов.

Воспитанники Гатчинской спортивной школы № 2 отлично проявили себя. Победителями Первенства стали Александра Жолтикова (54 кг), Диана Кабак (57 кг), Роман Суворов (57 кг), Юрий Брюханов (60 кг), Валерий Шрамко (86 кг). Серебряную медаль выиграл Владислав Мирчук (54 кг). Все победители заработали путевку на Первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в Череповце.

На Спартакиаде золотые медали выиграли Дмитрий Брюханов (52 кг) и Степан Перцев (70 кг). Серебряную медаль завоевал Дамир Аллахвердиев (50 кг). Бронзовые медали получили Вячеслав Мирчук (57 кг), Илья Жиляев (60 кг) и Олег Сошнев (66 кг).

Среди 10 команд спортивных школ Гатчинская спортшкола № 2 заняла второе место!

С медалями вернулись с соревнований и воспитанники районной спортивной школы «Юность», которые тренируются у Константина Осиева. Серебряные медали на Первенстве Ленинградской области по боксу среди юниоров завоевали Тимур Атакишиев и Даниил Андреев. На Спартакиаде спортивных школ Ленинградской области серебро – у Арсения Киселева, бронза – у Алексея Цуркана. На турнире по боксу памяти Василия Панова на высшую ступень пьедестала почета поднялся Никон Любимов.