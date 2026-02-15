Как встречали Масленицу в старину – рассказывает Президентская библиотека

По словам французского писателя Жюля Жанена, которые приводит искусствовед Иван Божерянов в историческом очерке «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894), «масленица вероятно родилась на севере, она дочь мороза. Человек увидал её прячущуюся за сугробом снега, а законодатель призвал её в помощь человеку в самое суровое и печальное время года, и она явилась с жирными, румяными щеками… Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила его за руки и пустилась танцевать с ним до обморока».

Все дни Масленичной недели имели свои особые названия и значение: «встреча» – понедельник, «заигрыши» – вторник, «лакомки» – среда, «разгул» – четверг, «тёщины вечерни» – пятница, «золовкины посиделки» – суббота, а завершал празднества «целовальник», «прощёный день» – воскресенье.

К встрече Масленицы на Руси устраивали всевозможные качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими угощениями. С самого утра с праздничными скороговорками детвора выбегала на улицу строить снежные горы, а сбегали с них под крики «Приехала Масленица, приехала Масленица!». Однако же относились к весёлой традиции в народе со всей серьёзностью: «Не ходить на горы, не качаться на качелях, не потешаться над скоморохами значило в старину – жить в горькой беде, а то при старости лежать на смертном одре, сидеть калекой без ног».

Во второй день празднеств соседи приглашали друг друга отведать блинов, а если и у кого были дети «на выданье» – присмотреться насчет сватовства, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Не зря вторник назывался «заигрыши», в этот день, после всех угощений, молодёжь шла кататься на горки, где женихи за праздничными забавами смотрели в оба, выбирая себе невест.

В третий день, «лакомки», тёщи принимали зятьёв на блины, а для «забавы любимого зятя» звали в гости всех своих близких.

В широкий четверг, или «разгул», начиналось самое веселье: народ развлекался катаньями по улицам, разными играми и кулачными боями.

На «тёщины вечерни», в пятницу, наступала очередь зятьям угощать своих тёщ. Следуя традиции, накануне вечером зять должен был лично пригласить тёщу, а утром прислать парадных «позываток». Считалось, что чем больше народу приходило звать тёщу к зятю на блины, тем больше почестей он хотел ей оказать.

В субботу, на «золовкины посиделки», главным действующим лицом становилась молодая невестка, которая приглашала в гости родных.

Завершалась Масленичная неделя провожанием или прощанием. «Русские посещают друг друга, целуются, прощаются, мирятся, если оскорбили друг друга словом или делом. „Прости меня, пожалуй!“ – говорит один. „Бог тебя простит!“ – отвечает второй», – приводятся в книге Ивана Снегирева ««Русские простонародные праздники и суеверные обряды» (1837-1839) слова французского наёмника времён Бориса Годунова Жака Маржерета. Автор добавляет, что, встречаясь на улице, даже незнакомые люди, прося прощения, приветствуют друг друга поцелуем. Неслучайно в некоторых регионах, например в Сибири, Прощёное воскресенье называли «целовальником».

В Прощёное воскресенье, последний день на Масленичной неделе, соломенное чучело в женской одежде или деревянную куклу, олицетворявших Масленицу, хоронили или сжигали.

Выпекание блинов в течение всей Масленицы с незапамятных времён остаётся неизменной традицией, блин символизирует весеннее солнце. На блины звали гостей, блинами везде угощали. В прежние времена эта традиция имела ещё и поминальный смысл, а первый блин отдавался «нищей братии на память усопших». Этнограф Александр Терещенко в издании «Быт русского народа» (1848) пояснял, какие бывают блины: «Во всю неделю пекут из гречневой или пшеничной муки блины на масле, молоке и яйцах, круглые, во весь объём сковороды; блины же не более как с чайное блюдечко, тонкие, лёгкие и большею частию на молоке и яйцах, из одной пшеничной муки, называются аладьями. <…> Блины подаются повсюду горячими; простывшие теряют своё достоинство. Есть блиноманы, которые едят такие горячие, что обжигают язык и рот, но масло смягчает их обжогу».

В знаменитой книге Елены Молоховец«Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (1888), доступной на портале Президентской библиотеки, собраны, в частности, рецепты блинов, по которым готовили это угощение в дореволюционной России.