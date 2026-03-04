Приговор бывшему командиру взвода ДПС

Собранные следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему командиру взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ - получение взятки за незаконные действия в значительном размере.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2023 года осужденный дал незаконное распоряжение подчиненным сотрудникам выехать и оформить фактически фиктивное ДТП, не имевшее место в указанную дату, о чем он был осведомлен, за что через посредника получил взятку в размере 25 тыс. рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 450 тыс. рублей. Осужденный также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе сроком на 4 года.