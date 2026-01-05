Музей СВО в Минской школе

Накануне Нового года состоялось торжественное открытие нового музея, посвященного мужеству и героизму 16 бойцов СВО – уроженцев вырицкой земли, отдавших свои жизни за мир и свободу. Подрастающее поколение будет помнить о подвигах односельчан.

На церемонии открытия выступили глава Вырицкого территориального управления Михаил Хомченко и депутат Гатчинского окружного совета Марина Курова. В мероприятии приняли участие родные погибших героев, представители Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества», Союза добровольцев Донбасса, совета ветеранов, присутствовали бойцы поискового отряда «Легенда», волонтеры, сотрудники музея «41 Стрелковый», участники специальной военной операции.

В этот день звучали песни заслуженного артиста Санкт-Петербурга Виталия Аксенова, песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении Динара Байтемирова и «Гимн фонда защитников Отечества». Юные волонтеры провели для гостей первую экскурсию по новому музею, в котором представлена информация о каждом погибшем герое вырицкой земли, есть стенд, посвященный Великой Отечественной войне, и Парта героя, на которую в день открытия музея легли букеты алых гвоздик…

Андрей Соколов