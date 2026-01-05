Как рассказала директор Гатчинского дома реабилитационного проживания Мария Ларионова, в этом социальном учреждении всегда рады гостям, новым знакомствам и общению.

- Но таких гостей — целую команду героев СВО – мы встречаем впервые, - говорит она. - Сегодняшнее мероприятие мы назвали «Турнир равных». Думаю, эта встреча принесет и нашему Дому, и нашим гостям только положительные эмоции. Для нас это действительно Дом, в котором живут сотни людей. Жизнь у нас очень активная — социальная, творческая, спортивная. Жители нашего Дома участвуют в театральных постановках, занимаются творчеством и спортом.

Познакомившись с работой Дома реабилитационного проживания (ДРП), уважаемые гости приняли участие в главном событии - спортивном турнире, включившем игры народов мира. В программу соревнования вошли четыре игры на меткость, хорошую координацию и быстроту реакции - бочча, корнхол, джакколо, шаффлборд. Об этих играх жители Гатчинского дома реабилитационного проживания знают не понаслышке, поскольку регулярно тренируются, побеждая в соревнованиях самого разного уровня. А вот наши воины играли в них впервые. Так или иначе, встреча получилась по-настоящему теплой. Соперники бились азартно, но по-доброму, более опытные игроки охотно делились секретами мастерства с гостями.

Помимо участников СВО, в гости к обитателям Дома реабилитационного проживания приехали волонтеры-барберы и команда девушек-чирлидеров из Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области. Сначала они «зажигали» команды игроков перед началом соревнований, а потом предложили прекрасным дамам из ДРП поучаствовать в мастер-классе по чирлидингу. Пока кипели спортивные баталии и осваивались азы танца, барбер-мастера делали модные стрижки представителям сильного пола.

«Турнир равных» завершился подведением итогов дружеской встречи. Девушки из ДРП показали подготовленный ими танцевальный номер, а мужчины продемонстрировали прически, созданные барберами. Пьедестал победителей спортивных соревнований разделили игроки обеих команд. Проигравших не было: каждый показал не только отличные спортивные результаты, но и настоящий командный дух, дружелюбие и взаимную поддержку. Все участники турнира получили заслуженные награды и подарки.

Своими впечатлениями о встрече поделился участник программы «Герои команды 47», ветеран СВО, руководитель проектов АО ИЕРЦ Ленинградской области Иван Иваненко.

- В Гатчинском Доме реабилитационного проживания я не впервые, - говорит он. - Приезжал сюда на майские праздники вместе с нашим молодежным активом для высадки саженцев плодовых кустов. Предложил своим коллегам по кадровой программе принять участие в спортивном турнире с проживающими, и они с радостью согласились. Очень позитивная встреча и прекрасная возможность пообщаться, узнать друг друга!

Как напомнил администратор кадровой программы «Герои Команды 47», консультант Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношений Ленинградской области Всеволод Быков, кадровая программа «Герои Команды 47» для ветеранов СВО реализуется с июля 2025 года. Обучение ветеранов проходит, в том числе, на площадке Гатчинского государственного университета.

- В социальное учреждение командой мы приехали в первый раз, - отметил Всеволод Быков. - Будем продолжать такие мероприятия. У нас также запланированы акции помощи нуждающимся пожилым людям в разных районах Ленинградской области. Это важно для участников программы «Герои Команды 47», поскольку дает им понимание того, как развиваются различные социальные учреждения, как живут разные категории людей и какие у них потребности. В Гатчинском Доме реабилитационного проживания очень хорошая, дружественная атмосфера. Здесь живут талантливые и активные люди, которым интересно всё, что происходит вокруг. Здорово, что мы здесь собрались!

Юлия Лысанюк