Семьи с двумя и более детьми с 2026 года могут рассчитывать на новую выплату

С 2026 года в России появилась новая форма поддержки семей с детьми - семейная налоговая выплата. Родители смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Соответствующий закон вступил в силу. "РГ" разъясняет изменения.

Благодаря семейной налоговой выплате НДФЛ составит не 13%, а 6%.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новшество, заверил, что поддержка семей, будущих родителей, молодых мам, многодетных, защита традиционных семейных ценностей остается среди приоритетов Государственной Думы. По его словам, "выплата коснется около 4 млн семей, в которых воспитывают более 10 млн детей".

Суть изменений

Это не налоговый вычет, а именно выплата из средств Соцфонда.

Выплату смогут получить родители (опекуны или попечители) двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье составляет меньше полутора региональных прожиточных минимумов. Возраст детей - до 18 лет, однако если ребенок учится очно, то планка поднимается до 23 лет.

Право на выплату получат работающие россияне - налоговые резиденты РФ, имеющие двух и более детей, если с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности был уплачен налог на доходы физлиц в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты.

Татьяна Замахина, “Российская газета”

Фото freepik.com