В Коммунаре росгвардейцы задержали подозреваемого в убийстве
Вечером 2 января в городе Коммунаре на улице Весенней сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с полицейскими задержали местного жителя по подозрению в совершении тяжкого преступления.
По предварительной информации, днем 2 января в одной из квартир дома на улице Весенней произошел бытовой конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 51-летний мужчина нанес 46-летней сожительнице несколько ударов скалкой для теста по голове, а затем удар ножом в область живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии и совместно с полицейскими задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.
Задержанный был доставлен в 104 отдел полиции. В ходе проверки установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности по ряду статей, включая кражи, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, а также изнасилование.
Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
