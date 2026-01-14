Гран-при «Орфея» – у гатчинских музыкантов

Всероссийский музыкальный конкурс «Орфей», цель которого – выявление, поддержка и продвижение талантливых исполнителей, проходил в Санкт-Петербурге в конце декабря. В нем по традиции приняли участие как начинающие музыканты, так и профессионалы. Конкурс охватывал как основные исполнительские номинации, так и практически все виды музыкальных инструментов.

Гран-при в номинации «Оркестры» (любительские творческие коллективы, возрастная категория 18 лет и старше) был вручен Гатчинскому камерному оркестру (дирижер – заслуженный работник культуры РФ Сергей Ефаев, художественный руководитель – Любовь Марушкова).

Оркестр – лауреат международных и российских конкурсов и фестивалей, в том числе Санкт-Петербургского фестиваля струнных оркестров и ансамблей им. Г.И. Гарлицкого.

Эта высокая и заслуженная награда – признание профессионализма, таланта и огромной творческой работы всего коллектива. Победа на таком престижном конкурсе подтверждает высокий уровень исполнительского мастерства оркестра и его значимый вклад в развитие музыкального искусства.