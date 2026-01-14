Ленобласть создает филиал выставки «Россия»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко анонсировал открытие филиала выставки «Россия» во Всеволожске на проспекте Культуры.
Рубрики: Общество
«КУГИ завершил сделку по приобретению здания на проспекте Культуры площадью 1,4 тысячи кв метров. Здесь сможем разместить и экспозицию достижений Ленобласти и всей страны, и сцену со зрительным залом. Важным аргументом при выборе площадки было наличие достаточных парковочных площадей для посетителей и возможность проведения уличных тематических мероприятий. Приобретенная площадь прилегающего участка соответствует — почти 4 тысячи кв метров. Информационно-туристский центр как пользователь здания приступил к проектированию экспозиции», — сообщил в своем канале губернатор Ленинградской области.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.