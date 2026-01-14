Ленобласть создает филиал выставки «Россия»

В преддверии Нового года мы провели блиц-опрос жителей Гатчинского округа – разных возрастов и профессий, задав всем два простых вопроса: «Какое событие уходящего года вы считаете самым значимым – для страны, для Гатчинского округа и для вас лично?» и «Что бы вы пожелали гатчинцам в наступающем году?».