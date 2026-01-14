Олимпиадникам Ленобласти — увеличенные выплаты

«Призовые региональные выплаты победителям Всероссийской олимпиады школьников увеличили вдвое. Призёры тоже не в обиде. С самого раннего возраста ценим достижения ленинградцев. Это вклад в будущее региона. Подписал постановление, которое начнет действовать с 1 сентября 2026 года:

Победителям — 540 000 рублей (было 240 000 ₽);

Призёрам — 300 000 рублей (было 120 000 ₽). И если ребята побеждают сразу в нескольких дисциплинах — премии начисляются по каждому предмету. Но деньги — только начало. Предоставляем для победителей и призеров олимпиад:

Право на поступление в вуз без экзаменов.

Помощь в трудоустройстве на предприятия региона. «Где родился — там и пригодился»», — писал в своем канале Александр Дрозденко.