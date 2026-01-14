Памяти педагога Петра Васильевича Булкина

В Гатчинской школе № 9 в первый учебный день нового 2026 года состоялась торжественная встреча, посвященная юбилею легендарного педагога и ее первого директора. Актовый зал был заполнен до отказа. С фотографии на экране приветливо улыбался сам виновник торжества. Среди почетных гостей – представители семьи Петра Васильевича, его коллеги и ученики, старшеклассники. Вели встречу заместитель директора по воспитательной работе Дмитрий Сергеевич Максимов и педагог-библиотекарь Наталья Михайловна Антонова.

«Символично, что первый учебный день в наступившем году пришелся как раз на день рождения Петра Васильевича Булкина», – открыла встречу Нина Сергеевна Ковалева, нынешний директор школы. Она напомнила, что в числе прочих нововведений Петра Васильевича Булкина в гатчинской «девятке» появились профильные классы – математики, литературы, химии, физики. Ученики обычных классов тоже не чувствовали себя обделенными. В частности, школьники проходили практику на 157-м металлообрабатывающем заводе. На выпускном вечере им вручали не только дипломы о среднем образовании, но и именные часы за хорошую работу и даже первую в жизни зарплату.

Петр Васильевич Булкин – это эпоха в системе образования Гатчины. Ведущие вкратце рассказали биографию первого директора школы. Он родился 12 января 1926 года на Украине, в городе Енакиево Донецкой области, в семье военного. Окончил с отличием Енакиевский металлургический техникум по специальности «Техник-доменщик». О педагогической стезе даже не помышлял, но помог несчастный случай.

Петр Васильевич признавался: «Я ведь совсем не собирался быть педагогом, хотел учиться в институте стали в Москве. Перед учебой поехал к отцу в Душанбе, и... по дороге меня обчистили. Пришлось остаться в Душанбе, где было всего два института: педагогический и медицинский. Выбрал педвуз, физико-математический факультет, думал, потом переведусь в Москву на второй курс металлургического института». Но после первой практики ему так понравилась педагогика, что, не задумываясь, он перевелся на второй курс института им. Герцена в Ленинграде.

В 1953 году Петр Васильевич вместе с молодой женой, учительницей литературы, приехал в Гатчину. Сначала преподавал в школе № 4, затем читал лекции в Высшем радиационном военно-морском училище, которое находилось в здании Гатчинского дворца. Но с детьми ему работать нравилось больше.

Став директором новой 9-й школы в 34 года, Петр Васильевич всего себя посвятил педагогической и административной деятельности. Даже жил с семьей в здании школы. Для молодого директора 9-я школа в буквальном смысле слова стала вторым домом. 16 лет – с 1960-го по 1976-й годы – Петр Васильевич был директором «девятки», а с 1976-го по 1986-й возглавлял нынешний лицей № 3.

Тема школы как родного дома, семьи была сквозной во всех выступлениях на празднике.

Дмитрий Сергеевич Максимов прочел свое стихотворение «У меня волшебная работа – я с детьми с утра и до утра…» и признался, что он тоже, как и Петр Васильевич, живет школой.

Наталья Михайловна Антонова рассказала об исключительно внимательном и индивидуальном отношении Петра Васильевича Булкина к своим воспитанникам. Когда он заметил, что у одной из учениц, Светланы Захаровой, обнаруживаются великолепные музыкальные способности, он приложил все усилия, чтобы помочь ей развиваться именно в этом направлении. Сейчас Светлана Захарова – лауреат многочисленных международных конкурсов, режиссер Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Когда звучала песня в исполнении Светланы Захаровой «Мой милый, если б не было войны», у многих в зале на глазах стояли слезы.

Наталия Буш поведала о том, как ей, совсем еще молодой журналистке, посчастливилось взять интервью у Петра Васильевича. Она также отметила большой вклад П.В. Булкина в сотрудничество школ с Ленинградским институтом ядерной физики (ныне ПИЯФ НИЦ КИ). Именно при нем научные сотрудники начали вести занятия сначала в 9-й, а потом и в 3-й школах, передавая свои знания детям и заражая их любовью к науке.

Татьяна Михайловна Черникова, педагог лицея № 3, выпускница 9-й школы, рассказала, какую важную роль сыграл сегодняшний юбиляр в начале ее педагогического пути и отметила: «Даже с годами, ему уже было 79 лет, Петр Васильевич горел замыслами, инициативами, всего себя отдавал детям!»

Юрий Иванович Назаров, почетный гражданин города Гатчины, рассказал о роли П.В. Булкина в развитии Гатчинского образования.

Анастасия Кива, внучка Петра Васильевича, поделилась своими воспоминаниями о деде: «Он был не только центром притяжения в нашей семье, но и во всех школах, где довелось преподавать и работать директором. Не просто учитель – мудрец!»

Анастасия рассказала об инициативе семьи установить памятную доску Петру Васильевичу Булкину на здании школы № 9: «Очень надеемся, что наше обращение к администрации округа, совету депутатов будет поддержано его учениками, коллегами, коллективом "девятки"».

Директор школы Н.С. Ковалева зачитала обращение к совету депутатов с просьбой установить памятную доску Петру Васильевичу Булкину и предложила присутствующим поставить подписи под ним.

В финале праздника все присутствующие дружно исполнили гимн 9-й школы. Дух дружбы, сплоченности, семейственности, заложенный Петром Васильевичем Булкиным при основании школы, бережно сохраняется и передается следующим поколениям.

Андрей Павленко