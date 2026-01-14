Учитель творчества празднует юбилей

Детство, отрочество, юность Владимира Павловича прошли на гатчинской земле, любовь к которой привил сыну его отец Павел Алексеевич Телятников – фронтовик, многие годы проработавший преподавателем рисования в Гатчинском педагогическом училище. Именно он научил сына видеть, понимать и создавать красоту, передал ему свой педагогический опыт.

В 1973 году, после окончания института имени А.И. Герцена по специальности «Рисование, черчение, труд», началась его трудовая деятельность. За годы работы Владимир Павлович прошел путь от молодого специалиста до учителя-наставника высшей квалификационной категории. Опыт работы в колледже и базовой школе позволил создать педагогу собственную программу работы с одаренными детьми.

Студенты колледжа, ученики базовой школы – участники конкурсов изобразительного искусства разного уровня. Владимир Павлович Телятников – организатор и главный эксперт в оценке творческих работ обучающихся, член жюри региональной олимпиады школьников Ленинградской области по изобразительному искусству, участник передвижных выставок Гатчинского товарищества художников. Награжден дипломом 3-й степени межрегионального межвузовского конкурса «Я – гражданин России» в номинации «Фото и живопись». Многие воспитанники Владимира Павловича продолжили его дело: работают в школе, ведут изостудии, занимаются дизайном.

За большой вклад в дело воспитания и обучения молодежи Владимир Павлович награжден знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник среднего профессионального образования Российского Образования», грамотами, благодарностями муниципального и регионального уровней.

Уважаемый Владимир Павлович, с юбилеем Вас! Здоровья и вдохновения Вам, учитель творчества!

Педагогический коллектив и совет ветеранов колледжа