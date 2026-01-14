Жёны погибли, мужья – в КМБ

7 января на 59-м километре автодороги Петербург – Псков, в районе деревни Старые Черницы, столкнулись Chevrolet Aveo и Toyota Prius. По предварительным данным водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП две пассажирки – женщины 40 и 50 лет – скончались до приезда скорой. Их мужья, находившиеся за рулем, были госпитализированы в шоковом состоянии.

Как подчеркнули медики, без массивной кровопотери обошлось чудом. У 51-летнего пострадавшего – травмы головы, грудной клетки, таза, перелом глазницы. Пациент помещен под круглосуточное наблюдение. 63-летний водитель получил сотрясение мозга, переломы таза, ребер и предплечья – руку гатчинские хирурги фактически собрали заново из раздробленных костей. Врач травматолог-ортопед, кистевой хирург Андрей Бобрик заметил, что жизни пациентов ничто не угрожает. Но из-за травмы головы у 63-летнего мужчины частичная амнезия – момент аварии он не помнит. Говорит, что ехал с супругой в деревню… По данным полиции, именно его машину – Chevrolet – занесло, и водитель не смог избежать столкновения со встречным автомобилем.

По мнению медиков, в случае если не будет осложнений, обоих пострадавших водителей выпишут до конца января. Прогноз благоприятный. Как заметил старший ответственный врач стационара, заведующий кардиологическим отделением Гатчинской КМБ Олег Голощапов, обычно в таких авариях люди получают более тяжелые травмы, учитывая высокую скорость и силу удара.

8 января под Гатчиной произошло еще одно ДТП. В лоб столкнулись жигули – ВАЗ-2110 и «семерка». В аварии пострадали трое.

Фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское»