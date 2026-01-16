Приближается 82-я годовщина освобождения Гатчины от фашистских захватчиков

В этом году общий план включает 102 памятных мероприятия. По всем территориям Гатчинского округа пройдут торжественно-траурные церемонии.

Наступательную операцию «Январский гром» Красная армия начала 14 января 1944 года. Освобождение Гатчинского района от фашистских оккупантов началось с населенных пунктов в районе поселка Тайцы. Поэтому по традиции именно там проходят первые митинги, а завершаются - в конце января в Дружной Горке.

День освобождения Гатчины жители отмечают 26 января. В этом году торжественная церемония возложения цветов к мемориалу комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия запланирована на 10 часов, к мемориалу воинской славы на ул. Солодухина - на 12 часов, к стеле «Город воинской славы» - на 13 часов.

Расписание мероприятий по территориям с указанием даты и времени проведения возложений цветов будет размещено на странице комитета по культуре и туризму Гатчинского округа и территориальных управлений в социальных сетях.

Большую часть мероприятий для своих жителей разной целевой аудитории организуют городские и сельские учреждения культуры – это практически все культурно-досуговые центры, детские школы искусств, музыкальные школы и библиотеки. Формат разный – тематические спектакли, концерты, книжно-иллюстративные выставки-диалоги, благотворительный показ кинофильмов.

Большой праздник с участием профессиональных артистов для ветеранов проводит Гатчинский городской Дом культуры.

Организатором «Автопробега памяти и мужества» по местам боевой славы Гатчинского округа по традиции выступает комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике. Маршрут в этом году включает посещение братской могилы советских воинов в Войсковицах, мемориал «Борницкий рубеж», памятник – танк КВ-1, посвященный подвигу такового экипажа Зиновия Колобанова.

Всех желающих приглашают принять участие в автоквесте «Маршрут стойкости» - на своем автотранспорте. Он проводится в пятый раз, стартует 24 января в 12 часов в поселке Новый Свет (около дома №82, спортивная площадка) и там же завершается. География автоквеста включает посещение еще семи населенных пунктов. Проводит состязание Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер». Участники смогут решить головоломки и почувствовать связь с героическим прошлым. На каждой остановке квеста команда выполнит задание, за которое начисляются баллы. В финале всех участников ждут награды. Регистрация команд открыта до 12 часов 22 января 2026 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6964a07d02848f042a6bf609/

Накануне памятных дат в местах проведения мероприятий чистоту и порядок наведут сотрудники коммунальных служб и волонтеры. Также в подготовке к торжественным церемониям воинских мемориалов и других памятных мест на своих подконтрольных территориях примут участие территориальные управления Гатчинского округа.

Особый акцент при обсуждении организационных вопросов был сделан на безопасность. Так, будут предусмотрены дополнительные меры по охране общественного порядка, обеспечению безопасности участников проведения мероприятий, антитеррористической защищенности. На вахту заступят добровольные дружины Гатчинского округа.

Татьяна Можаева