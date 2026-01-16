В Ленинградской области запущен портал промышленного туризма

«Мы создали систему для привлечения промпредприятий в туризм, раскрыли возможности этой открытости, в том числе для решения кадрового вопроса. Результат — полноценный запуск целого направления, который усиливает представление о регионе как о развитом, разнонаправленном», - отметил вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков.

На портале есть описание экскурсий и комбинированных маршрутов, условия посещения и контакты туроператоров, фильтры по районам, отраслям и целевой аудитории, информация для компаний, желающих стать участниками программы.

В 2019 году промышленный туризм был включен в Стратегию развития туризма РФ на период до 2035 года. Для продвижения и популяризации промышленного туризма Агентство стратегических инициатив при поддержке Минпромторга в 2021 году приступил к реализации всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».

В 2024 году к участию в «Открытой промышленности» присоединяется и Ленинградская область. Комплекс мероприятий по развитию промышленного туризма включен в принятую в этом году региональную Стратегию социально-экономического развития 2036. Благодаря этой работе создаются условия для реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».