Александр Дрозденко: "Ленинградский подвиг бессмертен. Победа будет за нами!"

У музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске 18 января на традиционную акцию «На рубеже бессмертия» пришли ветераны и блокадники, их дети и внуки, волонтёры, кадеты, жители Ленинградской области. Вместе с ними губернатор региона Александр Дрозденко возложил цветы к легендарному «Белому танку» — суровому и молчаливому хранителю памяти о тех страшных и великих днях.

«У нас с вами есть очень правильная ежегодная традиция — собираться здесь у музея-диорамы для того, что отдать дань подвигу советского солдата. Ленинградская блокада — это страшные и в то же время героические страницы истории нашей страны. И сегодня мы передаем эту историю на генетическом уровне. И в этом уверены ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона процитировал строки Ольги Берггольц:

…О дорогая, дальняя, ты слышишь?

Разорвано проклятое кольцо!

Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,

в сияющих слезах твое лицо.

Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,

и не стыдимся слез своих: теплей

в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,

не плакавших в прошедшем феврале.

Да будут слезы эти как молитва.

А на врагов — расплавленным свинцом

пускай падут они в минуты битвы

за все, за всех, задушенных кольцом.

За девочек, по-старчески печальных,

у булочных стоявших, у дверей,

за трупы их в пикейных одеяльцах,

за страшное молчанье матерей…

«Ленинградский подвиг бессмертен. Победа будет за нами!», — подчеркнул Александр Дрозденко.