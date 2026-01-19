Александр Дрозденко: "Ленинградский подвиг бессмертен. Победа будет за нами!"
83 года назад мужество солдат Ленинградского и Волховского фронтов заставило врага отступить от побережья Ладоги. Блокада была прорвана. В январе 1943-го появилась уверенность в том, что Победа — неизбежна.
У музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировске 18 января на традиционную акцию «На рубеже бессмертия» пришли ветераны и блокадники, их дети и внуки, волонтёры, кадеты, жители Ленинградской области. Вместе с ними губернатор региона Александр Дрозденко возложил цветы к легендарному «Белому танку» — суровому и молчаливому хранителю памяти о тех страшных и великих днях.
«У нас с вами есть очень правильная ежегодная традиция — собираться здесь у музея-диорамы для того, что отдать дань подвигу советского солдата. Ленинградская блокада — это страшные и в то же время героические страницы истории нашей страны. И сегодня мы передаем эту историю на генетическом уровне. И в этом уверены ребята, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции», — отметил Александр Дрозденко.
Глава региона процитировал строки Ольги Берггольц:
…О дорогая, дальняя, ты слышишь?
Разорвано проклятое кольцо!
Ты сжала руки, ты глубоко дышишь,
в сияющих слезах твое лицо.
Мы тоже плачем, тоже плачем, мама,
и не стыдимся слез своих: теплей
в сердцах у нас, бесслезных и упрямых,
не плакавших в прошедшем феврале.
Да будут слезы эти как молитва.
А на врагов — расплавленным свинцом
пускай падут они в минуты битвы
за все, за всех, задушенных кольцом.
За девочек, по-старчески печальных,
у булочных стоявших, у дверей,
за трупы их в пикейных одеяльцах,
за страшное молчанье матерей…
«Ленинградский подвиг бессмертен. Победа будет за нами!», — подчеркнул Александр Дрозденко.