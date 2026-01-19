Большие победы гатчинского цирка «Гротеск»

«Морозко» - это масштабная культурная площадка, которая ежегодно объединяет артистов разных жанров из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Индии, ОАЭ, Сербии, Египта, Японии и многих других стран. Фестиваль «Морозко»-2025 проводился в рамках указа Президента РФ о развитии российско-китайских отношений в Годы культуры России — Китая» (2024–2025). Финальными мероприятиями 2025 года стали Международный фестиваль-конкурс «Морозко» и грантовый проект «По Щучьему веленью» (организатор - Европейская ассоциация культуры при поддержке профильных региональных и федеральных министерств культуры и образования РФ).

Международный конкурс-фестиваль в области культуры и образования «По Щучьему велению» стал полуфинальным этапом на пути к главному событию года — большому финалу «Морозко».

Среди победителей этого конкурса в номинации «Цирковое искусство» — артисты народного цирка «Гротеск» (Гатчинский Дом культуры). Дипломы лауреатов I степени — у Виктории Матюхиной (номер «По крупицам») и у групповых артистов (номера «Веселая прогулка», «Кубизм»).

Благодарственные письма за большой педагогический талант и высокий профессионализм получили педагоги коллектива «Гротеск» Вера Чумак, Наталья Ткаченко и Екатерина Курбатова. Но главные победы были еще впереди!

Юные циркачи из Гатчины завоевали сразу несколько дипломов лауреатов I степени в рамках большого финала IV Международного конкурса-фестиваля «Морозко». Среди победителей - воздушная гимнастка на кольце Виктория Матюхина (номер «По крупицам»), жонглер диаболо Александр Савченко (номер «Повелитель времени»), групповые жонглеры с кольцами (номер «Ох, мы руки поднимали»), групповые икарийские игры (номер «Модный приговорчик»).

Эти заслуженные победы открыли перед юными артистами из Гатчины новые горизонты: народный цирк «Гротеск» получил официальное приглашение принять участие в Русско-китайском международном конкурсе «Global Asia» с присвоением статуса делегата от Ленинградской области. Поздравляем наших артистов и желаем им новых творческих побед в 2026 году!

Подготовила Юлия Лысанюк