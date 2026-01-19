Диалог с губернатором

Планируется ли проведение работ по оборудованию освещения участка автомобильной дороги между поселком Виллози и деревнями Рассколово и Саксолово, а также обустройство остановочных павильонов в деревне Рассколово (в сторону деревни Аропаккузи) Ломоносовского района?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

15 декабря было получено положительное заключение госэкспертизы по устройству элементов обустройства на автомобильной дороге «Виллози - Рассколово - Аропаккузи с подъездами к дер. Саксолово, Рассколово». Выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено в 2026 – 2027 годах.

В рамках проектной документации предусмотрено устройство тротуаров, наружного электроосвещения, а также устройство недостающих технических средств организации дорожного движения. На автобусных остановках в деревнях Саксолово и Рассколово будут установлены павильоны и оборудовано освещение.

В поселке Сиверский Гатчинского района повышенный уровень шума вследствие установки нового оборудования на производственной площадке ООО «Петрополимер». Просим принять меры.

Отвечает комитет государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет).

С 26 ноября по 12 декабря 2025 года Комитетом было организовано проведение патрулирования территории, в результате чего был зафиксирован непрерывный шум, отчетливо фиксируемый на территории прилегающей жилой застройки. Источником шума предположительно является газотурбинная установка, расположенная на производственной площадке ООО «Петрополимер».

Согласно действующему законодательству принятие решений по реагированию на нарушение санитарно-эпидемиологических требований, включая шумовое загрязнение, относится к компетенции Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – Управление). ЛОГКУ «Леноблэкомилиция» направлен отчет о результатах патрулирований в адрес Управления для принятия необходимых мер по обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

С 2021 года на берегу Нарвского водохранилища началось строительство базы отдыха. В процессе строительства возведено капитальное ограждение до уреза воды Нарвского водохранилища в Кингисеппском районе. Раньше на этом месте находилась зона отдыха для населения. Просим помочь в сложившейся ситуации.

Ответ комитета государственного экологического надзора Ленинградской области (далее – Комитет).

Комитетом проведена проверка соблюдения требований законодательства в области использования и охраны водных объектов при осуществлении хозяйственной деятельности вблизи Нарвского водохранилища на территории Ивангородского городского поселения Кингисеппского района.

Установлено, что в береговой полосе до уреза воды возведено единое с территорией земельного участка ограждение, что противоречит требованиям Водного кодекса РФ и нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе.

Земельный участок относится к категории земель населённых пунктов с видом разрешённого использования — база отдыха, расположен в пределах береговой полосы Нарвского водохранилища, находится в муниципальной собственности администрации Ивангородского городского поселения и передан в аренду сроком на 25 лет. Условиями договора предусмотрена обязанность арендатором соблюдать право граждан на доступ к двадцатиметровой береговой полосе водного объекта.

Соблюдение обязательных требований в области охраны окружающей среды в отношении Нарвского водохранилища является предметом федерального государственного экологического контроля. Материалы проверки переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения и принятия мер воздействия к лицам, допустившим нарушения.

Когда будет проведена замена сетей водоснабжения и введена в эксплуатацию модульная станция водоподготовки в поселке Ромашки Приозерского района.

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Замена трубопровода на водоводе, расположенном на улице Речной в поселке Ромашки Приозерского района, выполнена ГУП «Леноблводоканал» в ноябре 2025 года. Общая протяженность замененного участка составила 300 метров. По результатам проведения работниками ремонтных работ водоснабжение ул. Речной в поселке Ромашки полностью восстановлено, система централизованного водоснабжения работает в штатном режиме, водоснабжение абонентов осуществляется в полном объеме.

Работы по монтажу станции произведены, проведено подключение к электрическим сетям. Предстоят пусконаладочные работы для ввода станции в эксплуатацию. Ожидаемый срок ввода – 2 квартал 2026 года.