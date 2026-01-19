Голосуем за благоустройство!

C 19 января по 19 февраля 2026 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Гатчине будет проходить рейтинговое региональное голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2027 г.

Жителям предлагается сделать выбор из двух следующих территорий:

- общественное пространство в микрорайоне Мариенбург (территория вдоль ул. Рысева на участке от ул. 120-й Гатчинской Дивизии до ул. Рошаля),

- общественное пространство - продолжение бульвара 47-й Регион (территория вдоль ул. Рощинской от пр.25 Октября до ул. Чехова).

Голосование за общественную территорию проходит на платформе вМесте47.рф. Переходите по ссылке и выбирайте: https://clck.ru/3RLdS8

Принять участие в голосовании могут лица от 14 лет, проживающие на территории Гатчинского округа.

Один человек может проголосовать один раз.