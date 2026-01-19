Ленобласть ждёт рекордное число земских учителей

В 2026 году регион ожидает 18 педагогов для работы в школах Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского районов и Гатчинского округа.

Учителям будет предоставлено служебное жилье, а также единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Ознакомиться с условиями федеральной программы и подать заявку можно по ссылке https://zemteacher.apkpro.ru/vacancies?regionId=42&.

«Искренне ждём земских учителей и будем рады каждому специалисту, кто решит работать и жить в нашем регионе. В Ленинградской области мы стараемся создать комфортные условия: от мер поддержки до сопровождения на новом месте, чтобы учителя чувствовали себя уверенно и востребовано», - подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Напомним, федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Благодаря программе с 2020 года в Ленинградскую область переехали работать 37 педагогов из разных регионов страны.