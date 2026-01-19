Раритетные издания из фонда Президентской библиотеки рассказывают о празднике Крещения Господня

На портале Президентской библиотеки представлено большое количество раритетных материалов, посвящённых этому дню – старинные издания, исторические исследования, церковные сочинения, фото- и кинохроника. Они включены в электронные коллекции «История Русской православной церкви» и «Новый год и Рождество в России».

Праздник Крещения Господня имеет также другие названия. Это связано с чудесным знамением, произошедшим, когда Иисус Христос выходил из реки Иордан. В издании 1896 года «Жития всех святых, празднуемых православной греко-российской церковью» читаем: «Отверзлись над Ним небеса, Дух Святой сошёл на него в виде голубя, и слышен был с неба голос Бога Отца: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение“. Крещение Господне называется: 1) Богоявлением, потому что в этот день явился Бог, во Святой Троице покланяемый: Бог Отец – в гласе, Сын Божий – во плоти и Дух Святый – в виде голубя, и ещё 2) Просвящением, так как Христос с этого дня явился светом, просвящающим мир».

Само Крещение Господне в книге «О праздниках православной церкви» (1874) описано так: «Иоанн узнал по откровению Божию, что требующий крещения Господь и Спаситель, и потому с чувством глубокого смирения сказал Ему: „Мне надобно креститься от Тебя, Ты ли приходишь ко мне?“ „Не удерживай, ибо так надлежит быть“, – отвечал Спаситель. Тогда Креститель повиновался Его воле и крестил Его в струях Иорданских».

В праздник Крещения традиционно проходит крестный ход на реки и озёра для освящения воды. Этот ход называется ходом на Иордан. Протоиерей Василий Никольский в издании «Двунадесятые праздники Православной церкви или Цветник церковного сада» (1892) пишет: «Трогательное торжество водоосвящения переносит мысль верующих к тому времени, когда Иисус Христос крестился в Иордане… поэтому и крестный ход на реку называется ходом на Иордан. Счастие велико наше, что Св. Церковь каждогодно поминает нам об Иорданском событии: во имя этого события освящаются воды и в наших речках. Крещенскою водою недаром окропляются не только люди, но и жилища наши, все службы и огороды: это делается для того, чтоб сатана, враг человеков, не смел приблизиться к человеку и его имуществу».

Протоиерей Иоанн Бухарев в книге «О праздниках православной церкви» (1874) отмечает, что крещенская вода – особенная: «Не портится она ото времени, часто года два, три и более остаётся свежею и неповреждённою. <…> Приемлимая с верою, она служит к уврачеванию телесных болезней, погашению страстей, отогнанию злых духов и разорению всякого зла, направленного против нас со стороны диавола и злых людей».

В раритетных изданиях, представленных на портале Президентской библиотеки, описаны события праздника Крещения Господня в разные исторические эпохи.

Так, в очерке «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1895) можно увидеть размах крестного хода Успенского собора Московского Кремля в допетровские времена: «Шествие открывал отряд стрельцов, от 400 до 600 человек, а также выборные из стремянного и других полков, по 200 от каждого. Все они в парадном платье по четыре в ряд. Одни несли золочённые винтовки, ложи которых были украшены перламутровыми раковинами, другие – золочёные копья…».

Историк Древней Руси Иван Забелин в исследовании «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях» (1918) пишет, что ни один праздничный царский выход не проводился с таким великолепием и пышностью, как выход в день Богоявления. «Cтечение народа в этот день было необыкновенное: со всего государства съезжались в Москву видеть торжественный обряд освящения воды, совершавшийся патриархом на Москве-реке. Число народа простиралось иногда до трех и до четырех сот тысяч».

А так выглядело Крещение во времена царствования Екатерины II: «От берега до построенной за Иорданью беседки по разостланному сукну и коврам стояли кавалергарды. Между их Её Величество в предшествии всего священного синклита проходить изволило. Войско стояло вокруг Иордани продолговатою фигурой. Всех в гвардии в строю было 8900 человек; к Иордани снесены были знамёна, кропили их священною водою, и, при погружении святого креста, был произведён троекратный беглый огонь. По окончании пальбы, Государыня, сев в сани, объезжала войска».

Раритетные материалы на портале Президентской библиотеки помогают глубже узнать о традициях, обрядах и особенностях праздника Крещения Господня, о том, какие изменения в празднование внёс Петр I, почему принято дважды освящать воду и почему её называют агиасмой, а также много другой интересной информации.