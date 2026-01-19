Смертельное ДТП в Гатчинском районе

Вечером 17 января на 14-м км автодороги «Гатчина — Ополье» в Гатчинском районе Ленинградской области 37-летний водитель, управляя автомобилем «Порше-Кайен», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада-Калина» под управлением 43-летнего мужчины.

При этом столкновении повреждения получил также двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Форд-Фокус» под управлением 19-летнего юноши.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Калина» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель «Порше» был доставлен в медучреждение, откуда после осмотра передан сотрудникам полиции.

В 2025 году он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 125 раз.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 4 п. «а» УК РФ. Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ

Информация ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Фото: Отдел Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское»